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Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ
Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ
Крым с его главной транспортной артерией – трассой "Таврида" – является примером того, как должны делаться дороги в стране, желающей развивать внутренний... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T07:53
2024-08-16T07:53
радио "спутник в крыму"
крым
трасса таврида
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
логистика
олег торош
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крым с его главной транспортной артерией – трассой "Таврида" – является примером того, как должны делаться дороги в стране, желающей развивать внутренний туризм. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.Согласно данным, предоставленным Росстатом и Федеральным дорожным агентствам, лишь половина автомобильных дорог в России (54,1%) отвечает нормативным требованиям. В тройку лидеров по количеству хороших трасс вместе с Москвой вошел Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Крым – на 71 месте из 85.По мнению Тороша, такая статистика не отражает истинного положения дел, поскольку рейтинг качества дорожного полотна формируется на показателях всех региональных дорог, а не основных и популярных у туристов."Берется общее количество дорог, их протяженность, определяется качество полотна, формируется показатель и по нему оценивается. Но это оценка не совсем точная… Нужно оценивать именно основные транспортные артерии – трассы, по которым происходит движение туристов и грузового транспорта", – сказал Торош.По его словам, основная транспортная артерия полуострова – трасса "Таврида" это идеал состояния дорог для страны. И чтобы избежать неточностей в оценке дорог в России, производить ее следует не только исходя из данных о качестве дорожного полотна, но и из наличия придорожной инфраструктуры и уровня предлагаемого сервиса, считает он.Как пример своих слов он привел трассу на востоке России, между Хабаровском и Забайкальским краем, где "дорога на протяжении 300 км идеального качества, но там полностью отсутствуют какие-либо придорожные сервисы".Аналогичная ситуация, по словам Тороша, на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае, который попал в тройку лучших по статистике."Я две недели назад ехал из Ростова в сторону Таманского полуострова, это дорога на Крым, четырнадцать часов. И на протяжении всего этого периода времени буквально по пальцам посчитать мест, где можно было остановиться, покушать и сходить в туалет. В этом случае можно, конечно, говорить о качестве дорожного полотна, но качество дороги, ее инфраструктуры, оставляет желать лучшего", – добавил он.При этом на трассе "Таврида" в Крыму заправочные комплексы оборудованы вплоть до душевых и детских площадок, добавил он, и это хороший пример придорожного сервиса, по которому необходимо оборудовать все дороги в России, считает Торош.В начале августа придорожную инфраструктуру Крыма оценил министр финансов России Антон Силуанов. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристовВ Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – АксеновВ Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров
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4.7
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крым, трасса таврида, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, логистика, олег торош
Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ

Трасса "Таврида" в Крыму является примером строительства дорог для всей России - эксперт

07:53 16.08.2024
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крым с его главной транспортной артерией – трассой "Таврида" – является примером того, как должны делаться дороги в стране, желающей развивать внутренний туризм. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.
Согласно данным, предоставленным Росстатом и Федеральным дорожным агентствам, лишь половина автомобильных дорог в России (54,1%) отвечает нормативным требованиям. В тройку лидеров по количеству хороших трасс вместе с Москвой вошел Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Крым – на 71 месте из 85.
По мнению Тороша, такая статистика не отражает истинного положения дел, поскольку рейтинг качества дорожного полотна формируется на показателях всех региональных дорог, а не основных и популярных у туристов.
"Берется общее количество дорог, их протяженность, определяется качество полотна, формируется показатель и по нему оценивается. Но это оценка не совсем точная… Нужно оценивать именно основные транспортные артерии – трассы, по которым происходит движение туристов и грузового транспорта", – сказал Торош.
По его словам, основная транспортная артерия полуострова – трасса "Таврида" это идеал состояния дорог для страны. И чтобы избежать неточностей в оценке дорог в России, производить ее следует не только исходя из данных о качестве дорожного полотна, но и из наличия придорожной инфраструктуры и уровня предлагаемого сервиса, считает он.
Как пример своих слов он привел трассу на востоке России, между Хабаровском и Забайкальским краем, где "дорога на протяжении 300 км идеального качества, но там полностью отсутствуют какие-либо придорожные сервисы".
Аналогичная ситуация, по словам Тороша, на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае, который попал в тройку лучших по статистике.
"Я две недели назад ехал из Ростова в сторону Таманского полуострова, это дорога на Крым, четырнадцать часов. И на протяжении всего этого периода времени буквально по пальцам посчитать мест, где можно было остановиться, покушать и сходить в туалет. В этом случае можно, конечно, говорить о качестве дорожного полотна, но качество дороги, ее инфраструктуры, оставляет желать лучшего", – добавил он.
При этом на трассе "Таврида" в Крыму заправочные комплексы оборудованы вплоть до душевых и детских площадок, добавил он, и это хороший пример придорожного сервиса, по которому необходимо оборудовать все дороги в России, считает Торош.
"Количество семейных туристов увеличивается, поэтому я бы поднял вопрос о комплексном подходе по улучшению качества дорог, связанном с придорожной инфраструктурой. Важно учитывать придорожный сервис, наличие стоянок, полос отвода, съездов и выездов", – делает вывод эксперт.
В начале августа придорожную инфраструктуру Крыма оценил министр финансов России Антон Силуанов.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымТрасса ТавридаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогЛогистикаОлег Торош
 
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