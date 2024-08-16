https://crimea.ria.ru/20240816/kachestvo-dorog-v-krymu-ekspert-nazval-trassu-tavrida-primerom-dlya-rf-1139626011.html

Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ

Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ

Крым с его главной транспортной артерией – трассой "Таврида" – является примером того, как должны делаться дороги в стране, желающей развивать внутренний... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T07:53

2024-08-16T07:53

2024-08-16T07:53

радио "спутник в крыму"

крым

трасса таврида

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

логистика

олег торош

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крым с его главной транспортной артерией – трассой "Таврида" – является примером того, как должны делаться дороги в стране, желающей развивать внутренний туризм. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.Согласно данным, предоставленным Росстатом и Федеральным дорожным агентствам, лишь половина автомобильных дорог в России (54,1%) отвечает нормативным требованиям. В тройку лидеров по количеству хороших трасс вместе с Москвой вошел Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Крым – на 71 месте из 85.По мнению Тороша, такая статистика не отражает истинного положения дел, поскольку рейтинг качества дорожного полотна формируется на показателях всех региональных дорог, а не основных и популярных у туристов."Берется общее количество дорог, их протяженность, определяется качество полотна, формируется показатель и по нему оценивается. Но это оценка не совсем точная… Нужно оценивать именно основные транспортные артерии – трассы, по которым происходит движение туристов и грузового транспорта", – сказал Торош.По его словам, основная транспортная артерия полуострова – трасса "Таврида" это идеал состояния дорог для страны. И чтобы избежать неточностей в оценке дорог в России, производить ее следует не только исходя из данных о качестве дорожного полотна, но и из наличия придорожной инфраструктуры и уровня предлагаемого сервиса, считает он.Как пример своих слов он привел трассу на востоке России, между Хабаровском и Забайкальским краем, где "дорога на протяжении 300 км идеального качества, но там полностью отсутствуют какие-либо придорожные сервисы".Аналогичная ситуация, по словам Тороша, на трассе М4 "Дон" в Краснодарском крае, который попал в тройку лучших по статистике."Я две недели назад ехал из Ростова в сторону Таманского полуострова, это дорога на Крым, четырнадцать часов. И на протяжении всего этого периода времени буквально по пальцам посчитать мест, где можно было остановиться, покушать и сходить в туалет. В этом случае можно, конечно, говорить о качестве дорожного полотна, но качество дороги, ее инфраструктуры, оставляет желать лучшего", – добавил он.При этом на трассе "Таврида" в Крыму заправочные комплексы оборудованы вплоть до душевых и детских площадок, добавил он, и это хороший пример придорожного сервиса, по которому необходимо оборудовать все дороги в России, считает Торош.В начале августа придорожную инфраструктуру Крыма оценил министр финансов России Антон Силуанов. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристовВ Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – АксеновВ Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, трасса таврида, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, логистика, олег торош