https://crimea.ria.ru/20240529/putin-poruchil-povysit-dostupnost-kryma-i-priazovya-dlya-turistov-1137690608.html

Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов

Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов

Правительство РФ представит предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым. Соответствующее... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T14:57

2024-05-29T14:57

2024-05-29T15:36

крым

владимир путин (политик)

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туризм

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трасса таврида

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Правительство РФ представит предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.Предложения должны быть разработаны при участии исполнительных органов республики.Кроме того, при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей поручено разработать предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск". А также определить сроки реализации соответствующих мероприятий, их объем и источники финансирования.Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 августа 2024 года.В марте в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов президент России Владимир Путин поручил организовать съезды к побережью с трассы "Таврида".Ранее Владимир Путин заявил, что в рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в девяти регионах: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и СакахХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаЗачем Крыму новая концепция гостеприимства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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