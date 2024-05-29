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Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов
Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов
Правительство РФ представит предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым. Соответствующее... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T14:57
2024-05-29T15:36
крым
владимир путин (политик)
туризм в крыму
туризм
дороги крыма
инфраструктура
правительство россии
новости
трасса таврида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Правительство РФ представит предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.Предложения должны быть разработаны при участии исполнительных органов республики.Кроме того, при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей поручено разработать предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск". А также определить сроки реализации соответствующих мероприятий, их объем и источники финансирования.Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 августа 2024 года.В марте в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов президент России Владимир Путин поручил организовать съезды к побережью с трассы "Таврида".Ранее Владимир Путин заявил, что в рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в девяти регионах: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появятся 18 отелей в двух новых курортах в Евпатории и СакахХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги КрымаЗачем Крыму новая концепция гостеприимства
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крым, владимир путин (политик), туризм в крыму, туризм, дороги крыма, инфраструктура, правительство россии, новости, трасса таврида
Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристов

Путин поручил усовершенствовать транспортную инфраструктуру Крыма и Приазовья

14:57 29.05.2024 (обновлено: 15:36 29.05.2024)
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Правительство РФ представит предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Предложения должны быть разработаны при участии исполнительных органов республики.
"Представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Республике Крым, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей", - сказано в документе.
Кроме того, при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей поручено разработать предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск". А также определить сроки реализации соответствующих мероприятий, их объем и источники финансирования.
Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 августа 2024 года.
В марте в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов президент России Владимир Путин поручил организовать съезды к побережью с трассы "Таврида".
Ранее Владимир Путин заявил, что в рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в девяти регионах: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.
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КрымВладимир Путин (политик)Туризм в КрымуТуризмДороги КрымаИнфраструктураПравительство РоссииНовостиТрасса Таврида
 
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