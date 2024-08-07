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Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру Крыма

Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру Крыма - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру Крыма

Министр финансов России Антон Силуанов во время своего визита в Крым оценил качество инфраструктуры на крымских дорогах. Об этом он доложил президенту страны... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T15:55

2024-08-07T15:55

2024-08-07T15:59

ситуация на дорогах крыма

антон силуанов

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Министр финансов России Антон Силуанов во время своего визита в Крым оценил качество инфраструктуры на крымских дорогах. Об этом он доложил президенту страны Владимиру Путину во время совещания с членами правительства в среду.Министр финансов подчеркнул, что на дорогах, соединяющих Крым и Краснодарский край, в разы выросло число машин, но при этом разгружаются "узкие места", где образуются пробки.По данным министра транспорта РФ Романа Старовойта, с мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на автомобилях и автобусах проехали почти 900 тысяч пассажиров, что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за семь месяцев 2024 года турпоток в Крым составил 3 миллиона 280 тысяч туристов, что на 19% выше уровня аналогичного периода 2023 года. По его словам, 62% гостей прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях, 27% – по железной дороге. Через новые регионы по сухопутному коридору приехали более 10% гостей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей РоссииЕвпаторию назвали одним из лучших направлений для автотуризмаВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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