Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру Крыма
Министр финансов России отметил улучшение инфраструктуры в Крыму для автотуристов
15:55 07.08.2024 (обновлено: 15:59 07.08.2024)
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
© Пресс-служба ВАД
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Министр финансов России Антон Силуанов во время своего визита в Крым оценил качество инфраструктуры на крымских дорогах. Об этом он доложил президенту страны Владимиру Путину во время совещания с членами правительства в среду.
"Недавно вернулся из Крыма и хочу сказать, что отличная инфраструктура создана в Крыму. На "Тавриде" появились новые заправки. От Симферополя до Севастополя прекрасные развязки", - сказал Силуанов.
Министр финансов подчеркнул, что на дорогах, соединяющих Крым и Краснодарский край, в разы выросло число машин, но при этом разгружаются "узкие места", где образуются пробки.
"Сам на себе почувствовал увеличение количества автомобилей, которые едут в сторону Юга - в краснодарском и в крымском направлениях. Больше, чем в прошлом году туристический поток однозначно. Отдыхать с использованием личного автотранспорта становится комфортнее", - заключил Силуанов.
По данным министра транспорта РФ Романа Старовойта, с мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на автомобилях и автобусах проехали почти 900 тысяч пассажиров, что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за семь месяцев 2024 года турпоток в Крым составил 3 миллиона 280 тысяч туристов, что на 19% выше уровня аналогичного периода 2023 года. По его словам, 62% гостей прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях, 27% – по железной дороге. Через новые регионы по сухопутному коридору приехали более 10% гостей.
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