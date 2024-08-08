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В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров
В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров
В Севастополе установят еще 15 станций для зарядки электромобилей, всего их число превысит четыре десятка. Об этом в четверг в рамках аппаратного совещания в... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T21:32
2024-08-08T21:32
севастополь
новости
департамент транспорта севастополя
транспорт
электромобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе установят еще 15 станций для зарядки электромобилей, всего их число превысит четыре десятка. Об этом в четверг в рамках аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщил директор местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.По его словам, сеть активно используется, поскольку число электромобилей, зарегистрированных в Севастополе, растет."Если в 2021 году было 38 автомобилей, то на 1 января 2024 года – 485. Экологически это очень хорошее решение", – констатировал глава профильного департамента.Ранее в России на 10 лет утвердили концепцию, согласно которой платные автомобильные дороги с 2022 года являются бесплатными для электрокаров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе оборудуют станции для электромобилей за 50 млнКрым получит долю от 1,4 млрд рублей на заправки для электрокаровНа "Тавриде" установят 11 зарядных станций для электрокаров
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, транспорт, электромобиль
В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров

В Севастополе до конца 2025 года установят еще 15 электрозарядочных станций – дептранс

21:32 08.08.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтанция заправки электрокаров
Станция заправки электрокаров - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе установят еще 15 станций для зарядки электромобилей, всего их число превысит четыре десятка. Об этом в четверг в рамках аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщил директор местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

"На этот год выделено 13,5 миллионов рублей на установку пяти электрозарядок. Всего с начала действия программы установили 26 таких объектов, пять планируем установить до 15 октября, и еще десять установим в следующем году", – рассказал Таматаев.

По его словам, сеть активно используется, поскольку число электромобилей, зарегистрированных в Севастополе, растет.
"Если в 2021 году было 38 автомобилей, то на 1 января 2024 года – 485. Экологически это очень хорошее решение", – констатировал глава профильного департамента.
Ранее в России на 10 лет утвердили концепцию, согласно которой платные автомобильные дороги с 2022 года являются бесплатными для электрокаров.
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СевастопольНовостиДепартамент транспорта СевастополяТранспортЭлектромобиль
 
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