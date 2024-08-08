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В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров
В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров
В Севастополе установят еще 15 станций для зарядки электромобилей, всего их число превысит четыре десятка. Об этом в четверг в рамках аппаратного совещания в... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T21:32
2024-08-08T21:32
2024-08-08T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе установят еще 15 станций для зарядки электромобилей, всего их число превысит четыре десятка. Об этом в четверг в рамках аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщил директор местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.По его словам, сеть активно используется, поскольку число электромобилей, зарегистрированных в Севастополе, растет."Если в 2021 году было 38 автомобилей, то на 1 января 2024 года – 485. Экологически это очень хорошее решение", – констатировал глава профильного департамента.Ранее в России на 10 лет утвердили концепцию, согласно которой платные автомобильные дороги с 2022 года являются бесплатными для электрокаров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе оборудуют станции для электромобилей за 50 млнКрым получит долю от 1,4 млрд рублей на заправки для электрокаровНа "Тавриде" установят 11 зарядных станций для электрокаров
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севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, транспорт, электромобиль
В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров
В Севастополе до конца 2025 года установят еще 15 электрозарядочных станций – дептранс