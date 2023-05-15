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На западе Крыма на несколько дней отключат газ
На западе Крыма на несколько дней отключат газ - РИА Новости Крым, 15.05.2023
На западе Крыма на несколько дней отключат газ
Семь сел под Евпаторией на пять дней останутся без газа из-за плановых работ на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T20:49
2023-05-15T20:49
2023-05-15T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Семь сел под Евпаторией на пять дней останутся без газа из-за плановых работ на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".В связи с этим будут отключены потребители поселков Новоозерное, Мирный, а также сел Веселовка, Штормовое, Поповка, Приветное и Хуторок.Отключение газа в СимферополеОтключение газа ожидается и в крымской столице. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводах низкого и среднего давления 18 мая с 9:00 до 15:00 будет приостановлена подача жителям улицы Дмитрия Ульянова (15/1), 26 мая – улицы Луговая (71, 6 А, Б, В, Г) и переулка Карьерный (15/27, 15/28а). 31 мая не будет газа у абонентов на Судакской (3 – 33), Яковлевой (1 – 15), Чечеткина (1 -10), Ефимовой (4-10), Каширина (9, 7), а также в переулках Лиственный (1а, 1б) и Бокуна (32).Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилосьОколо 20 улиц Симферополя на день останутся без светаСимферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды
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газ, жкх крыма и севастополя, крымгазсети, крым, новости крыма, евпатория, общество
На западе Крыма на несколько дней отключат газ
Крымгазсети: в семи селах под Евпаторией 16-20 мая отключат газ из-за плановых работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Семь сел под Евпаторией на пять дней останутся без газа из-за плановых работ на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".
"Уважаемые жители Евпатории. ООО "Черноморнефтегаз" с 16 мая с 08:00 до 17:00 20 мая проводит плановые работы по отключению газораспределительной станции Новоозерное от газораспределительных сетей и присоединению к газопроводу высокого давления Ду200", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В связи с этим будут отключены потребители поселков Новоозерное, Мирный, а также сел Веселовка, Штормовое, Поповка, Приветное и Хуторок.
Отключение газа в Симферополе
Отключение газа ожидается и в крымской столице. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводах низкого и среднего давления 18 мая с 9:00 до 15:00 будет приостановлена подача жителям улицы Дмитрия Ульянова (15/1), 26 мая – улицы Луговая (71, 6 А, Б, В, Г) и переулка Карьерный (15/27, 15/28а). 31 мая не будет газа у абонентов на Судакской (3 – 33), Яковлевой (1 – 15), Чечеткина (1 -10), Ефимовой (4-10), Каширина (9, 7), а также в переулках Лиственный (1а, 1б) и Бокуна (32).
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