https://crimea.ria.ru/20230515/na-zapade-kryma-na-neskolko-dney-otklyuchat-gaz-1128732711.html

На западе Крыма на несколько дней отключат газ

На западе Крыма на несколько дней отключат газ - РИА Новости Крым, 15.05.2023

На западе Крыма на несколько дней отключат газ

Семь сел под Евпаторией на пять дней останутся без газа из-за плановых работ на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T20:49

2023-05-15T20:49

2023-05-15T20:49

газ

жкх крыма и севастополя

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евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Семь сел под Евпаторией на пять дней останутся без газа из-за плановых работ на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".В связи с этим будут отключены потребители поселков Новоозерное, Мирный, а также сел Веселовка, Штормовое, Поповка, Приветное и Хуторок.Отключение газа в СимферополеОтключение газа ожидается и в крымской столице. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводах низкого и среднего давления 18 мая с 9:00 до 15:00 будет приостановлена подача жителям улицы Дмитрия Ульянова (15/1), 26 мая – улицы Луговая (71, 6 А, Б, В, Г) и переулка Карьерный (15/27, 15/28а). 31 мая не будет газа у абонентов на Судакской (3 – 33), Яковлевой (1 – 15), Чечеткина (1 -10), Ефимовой (4-10), Каширина (9, 7), а также в переулках Лиственный (1а, 1б) и Бокуна (32).Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилосьОколо 20 улиц Симферополя на день останутся без светаСимферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, жкх крыма и севастополя, крымгазсети, крым, новости крыма, евпатория, общество