На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилось
Технологический сбой: Большая Ялта осталась без света
22:13 10.05.2023 (обновлено: 22:17 10.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Два поселка в Большой Ялте остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, в 20:36 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены абоненты поселков Гаспра и Кореиз. Отключенная нагрузка составила 1280 кВт.
"Работники ГУП РК "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Специалисты планируют восстановить электроснабжение в течение двух часов", - говорится в сообщении.
Информация об отключении электричества в последние дни на сайте ведомства появляется регулярно. 4 мая в результате технологического нарушения на высоковольтной линии утром были обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на южном берегу Крыма.
2 мая остались без электричества жители 13 улиц и трех садовых товариществ в Симферополе. В "Крымэнерго" это объяснили плановым ремонтом электросетей.
Днем ранее, 1 мая, оставались без света жители сел Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное в Симферопольском районе. В трех первых селах электричество отключали дважды за сутки, энергетики сообщили, что причиной аварийного отключения также стал технологический сбой.
28 апреля по этой же причине в течение двух часов не было света в курортном поселке Новофедоровка и Судаке. Днем ранее, 27 апреля, в прокуратуре республики заявили, что по факту отключения 4 тысяч абонентов в Симферополе будет проведена проверка. Массовое отключение света в Симферополе произошло около 10:00 утра, и причиной в "Крымэнерго" также назвали технологический сбой на линии мощностью 110 кВ.
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