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На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилось - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилось
На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилось - РИА Новости Крым, 10.05.2023
На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилось
Два поселка в Большой Ялте остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T22:13
2023-05-10T22:17
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
ялта
происшествия
общество
жкх крыма и севастополя
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Два поселка в Большой Ялте остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".По данным предприятия, в 20:36 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены абоненты поселков Гаспра и Кореиз. Отключенная нагрузка составила 1280 кВт.Информация об отключении электричества в последние дни на сайте ведомства появляется регулярно. 4 мая в результате технологического нарушения на высоковольтной линии утром были обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на южном берегу Крыма.2 мая остались без электричества жители 13 улиц и трех садовых товариществ в Симферополе. В "Крымэнерго" это объяснили плановым ремонтом электросетей.Днем ранее, 1 мая, оставались без света жители сел Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное в Симферопольском районе. В трех первых селах электричество отключали дважды за сутки, энергетики сообщили, что причиной аварийного отключения также стал технологический сбой.28 апреля по этой же причине в течение двух часов не было света в курортном поселке Новофедоровка и Судаке. Днем ранее, 27 апреля, в прокуратуре республики заявили, что по факту отключения 4 тысяч абонентов в Симферополе будет проведена проверка. Массовое отключение света в Симферополе произошло около 10:00 утра, и причиной в "Крымэнерго" также назвали технологический сбой на линии мощностью 110 кВ.Читайте также на РИА Новости Крым:Не влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭПОколо 20 улиц Симферополя на день останутся без светаЮжный берег Крыма утром остался без света
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На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилось

Технологический сбой: Большая Ялта осталась без света

22:13 10.05.2023 (обновлено: 22:17 10.05.2023)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту в Крыму
Вид на Ялту в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Два поселка в Большой Ялте остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, в 20:36 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены абоненты поселков Гаспра и Кореиз. Отключенная нагрузка составила 1280 кВт.
"Работники ГУП РК "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Специалисты планируют восстановить электроснабжение в течение двух часов", - говорится в сообщении.
Информация об отключении электричества в последние дни на сайте ведомства появляется регулярно. 4 мая в результате технологического нарушения на высоковольтной линии утром были обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на южном берегу Крыма.
2 мая остались без электричества жители 13 улиц и трех садовых товариществ в Симферополе. В "Крымэнерго" это объяснили плановым ремонтом электросетей.
Днем ранее, 1 мая, оставались без света жители сел Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное в Симферопольском районе. В трех первых селах электричество отключали дважды за сутки, энергетики сообщили, что причиной аварийного отключения также стал технологический сбой.
28 апреля по этой же причине в течение двух часов не было света в курортном поселке Новофедоровка и Судаке. Днем ранее, 27 апреля, в прокуратуре республики заявили, что по факту отключения 4 тысяч абонентов в Симферополе будет проведена проверка. Массовое отключение света в Симферополе произошло около 10:00 утра, и причиной в "Крымэнерго" также назвали технологический сбой на линии мощностью 110 кВ.
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