https://crimea.ria.ru/20230510/na-yubk-gaspra-i-koreiz-ostalis-bez-sveta---chto-sluchilos-1128651604.html

На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилось

На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилось - РИА Новости Крым, 10.05.2023

На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилось

Два поселка в Большой Ялте остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T22:13

2023-05-10T22:13

2023-05-10T22:17

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Два поселка в Большой Ялте остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".По данным предприятия, в 20:36 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены абоненты поселков Гаспра и Кореиз. Отключенная нагрузка составила 1280 кВт.Информация об отключении электричества в последние дни на сайте ведомства появляется регулярно. 4 мая в результате технологического нарушения на высоковольтной линии утром были обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на южном берегу Крыма.2 мая остались без электричества жители 13 улиц и трех садовых товариществ в Симферополе. В "Крымэнерго" это объяснили плановым ремонтом электросетей.Днем ранее, 1 мая, оставались без света жители сел Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное и Молочное в Симферопольском районе. В трех первых селах электричество отключали дважды за сутки, энергетики сообщили, что причиной аварийного отключения также стал технологический сбой.28 апреля по этой же причине в течение двух часов не было света в курортном поселке Новофедоровка и Судаке. Днем ранее, 27 апреля, в прокуратуре республики заявили, что по факту отключения 4 тысяч абонентов в Симферополе будет проведена проверка. Массовое отключение света в Симферополе произошло около 10:00 утра, и причиной в "Крымэнерго" также назвали технологический сбой на линии мощностью 110 кВ.Читайте также на РИА Новости Крым:Не влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭПОколо 20 улиц Симферополя на день останутся без светаЮжный берег Крыма утром остался без света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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