https://crimea.ria.ru/20230504/simferopol-i-evpatoriya-dve-nedeli-provedut-bez-goryachey-vody-1128490533.html

Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды

Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды

В Симферополе и Евпатории из-за профилактических работ на сетях на две недели отключат горячую воду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T07:02

2023-05-04T07:02

2023-05-04T07:02

крым

жкх

жкх крыма и севастополя

крымтеплокоммунэнерго

эдуард селиванов

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радио "спутник в крыму"

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CИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе и Евпатории из-за профилактических работ на сетях на две недели отключат горячую воду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.Сроки остановки объектов уже проработаны с муниципалитетами. Подробно с графиком отключений горячего водоснабжения на время проведения ремонтов и обслуживания сетей можно ознакомиться по ссылке.Ранее глава "Крымтеплокоммунэнерго" сообщил, что отопительный сезон прошел без серьезных аварий, также существенно снизилось число жалоб граждан на качество предоставляемой услуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта

https://crimea.ria.ru/20230503/v-krymu-podveli-itogi-otopitelnogo-sezona-1128494933.html

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