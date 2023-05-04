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Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды
Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды
В Симферополе и Евпатории из-за профилактических работ на сетях на две недели отключат горячую воду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T07:02
2023-05-04T07:02
2023-05-04T07:02
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эдуард селиванов
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CИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе и Евпатории из-за профилактических работ на сетях на две недели отключат горячую воду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.Сроки остановки объектов уже проработаны с муниципалитетами. Подробно с графиком отключений горячего водоснабжения на время проведения ремонтов и обслуживания сетей можно ознакомиться по ссылке.Ранее глава "Крымтеплокоммунэнерго" сообщил, что отопительный сезон прошел без серьезных аварий, также существенно снизилось число жалоб граждан на качество предоставляемой услуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта
https://crimea.ria.ru/20230503/v-krymu-podveli-itogi-otopitelnogo-sezona-1128494933.html
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Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды
Из-за профилактических работ в Симферополе и Евпатории отключат горячую воду