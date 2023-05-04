Рейтинг@Mail.ru
Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230504/simferopol-i-evpatoriya-dve-nedeli-provedut-bez-goryachey-vody-1128490533.html
Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды
Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды
В Симферополе и Евпатории из-за профилактических работ на сетях на две недели отключат горячую воду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T07:02
2023-05-04T07:02
крым
жкх
жкх крыма и севастополя
крымтеплокоммунэнерго
эдуард селиванов
общество
вода в крыму
новости крыма
отключение воды в крыму
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121616999_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1f0d7020bd9d81ecc76b36c7df6255c9.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе и Евпатории из-за профилактических работ на сетях на две недели отключат горячую воду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.Сроки остановки объектов уже проработаны с муниципалитетами. Подробно с графиком отключений горячего водоснабжения на время проведения ремонтов и обслуживания сетей можно ознакомиться по ссылке.Ранее глава "Крымтеплокоммунэнерго" сообщил, что отопительный сезон прошел без серьезных аварий, также существенно снизилось число жалоб граждан на качество предоставляемой услуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта
https://crimea.ria.ru/20230503/v-krymu-podveli-itogi-otopitelnogo-sezona-1128494933.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121616999_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9979f4447d81e9cdf5c61cb03755a14d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, жкх, жкх крыма и севастополя, крымтеплокоммунэнерго, эдуард селиванов, общество, вода в крыму, новости крыма, отключение воды в крыму
Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды

Из-за профилактических работ в Симферополе и Евпатории отключат горячую воду

07:02 04.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВода
Вода - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
CИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе и Евпатории из-за профилактических работ на сетях на две недели отключат горячую воду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.
"Горячей воды в Симферополе и Евпатории не будет около двух недель. Это время потребуется чтобы привести сети в надлежащее техническое состояние", – сказал Селиванов.
Сроки остановки объектов уже проработаны с муниципалитетами. Подробно с графиком отключений горячего водоснабжения на время проведения ремонтов и обслуживания сетей можно ознакомиться по ссылке.
Ранее глава "Крымтеплокоммунэнерго" сообщил, что отопительный сезон прошел без серьезных аварий, также существенно снизилось число жалоб граждан на качество предоставляемой услуги.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива
Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта
Отопление - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Вчера, 08:48Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму подвели итоги отопительного сезона
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЖКХЖКХ Крыма и СевастополяКрымтеплокоммунэнергоЭдуард СеливановОбществоВода в КрымуНовости КрымаОтключение воды в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита
08:52Где в Симферополе ограничат движение в День Победы
08:36Какие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе
08:15День Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году
07:58Мест мало: в Симферополе родителям первоклассников советуют поторопиться
07:27Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов
07:02Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды
06:41Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области
06:06Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушен
00:01В Крыму тепло и солнечно - прогноз на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 4 мая
22:54Главные новости Крыма: 3 мая
22:40Виновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнение
22:07Главные события и заявления дня: 3 мая
21:57Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте
21:38Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
21:23Пятеро волонтеров из Крыма станут "послами Победы"
20:52В Крыму 13-летний подросток на велосипеде попал в ДТП
20:22Как в Симферополе обеспечивают безопасность школьников на экзаменах
19:54Новые поезда из Москвы в Феодосию запустят в мае
Лента новостейМолния