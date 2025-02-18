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В Крыму полицейский подбросил гашиш местному жителю - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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В Крыму полицейский подбросил гашиш местному жителю
В Крыму полицейский подбросил гашиш местному жителю - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Крыму полицейский подбросил гашиш местному жителю
В Советском районе Крыма сотрудник полиции, желая улучшить показатели по раскрываемости преступлений, подбросил подозреваемому в хранении наркотиков самодельно... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T16:25
2025-02-18T16:25
крым
советский районный суд
советский район
происшествия
суд
приговор
наркотики
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма сотрудник полиции, желая улучшить показатели по раскрываемости преступлений, подбросил подозреваемому в хранении наркотиков самодельно изготовленный гашиш. За этот поступок он приговорен к трем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Советского районного суда."В марте 2024 года в ходе осмотра одного из домовладений в поселке Советский сотрудниками полиции было обнаружено и изъято наркотическое средство в массе, недостаточной для привлечения местного жителя к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.Как установил суд, один из полицейских добавил к изъятому у подозреваемого наркотическому средству гашиш, изготовленный им самим. Таким образом объем наркотика стал достаточным для возбуждения уголовного дела.В результате местный житель незаконно привлечен к уголовной ответственности. После выявления преступных действий оперуполномоченного это уголовное дело было прекращено."В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном", - сообщает пресс-служба Советского районного суда.Против злоумышленника были возбуждены уголовные дела за превышение должностных полномочий, а также за приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств.Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и три месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он был лишен звания и права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.Ранее в Севастополе были задержаны два наркокурьера, которые перевозили крупные партии клефедрона из Москвы в Крым. Нелегальгный груз был спрятан под крыло автомобиля и в бензобак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "лечил" алкогольную зависимость марихуанойПарочку из Севастополя будут судить за сбыт крупной партии наркотиков7,5 кг наркотиков изъяли полицейские у жителя Крыма
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РИА Новости Крым
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крым, советский районный суд, советский район, происшествия, суд, приговор, наркотики, новости крыма
В Крыму полицейский подбросил гашиш местному жителю

В Крыму сотрудник полиции осужден на три года за попытку подбросить гашиш местному жителю

16:25 18.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма сотрудник полиции, желая улучшить показатели по раскрываемости преступлений, подбросил подозреваемому в хранении наркотиков самодельно изготовленный гашиш. За этот поступок он приговорен к трем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
"В марте 2024 года в ходе осмотра одного из домовладений в поселке Советский сотрудниками полиции было обнаружено и изъято наркотическое средство в массе, недостаточной для привлечения местного жителя к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Как установил суд, один из полицейских добавил к изъятому у подозреваемого наркотическому средству гашиш, изготовленный им самим. Таким образом объем наркотика стал достаточным для возбуждения уголовного дела.

"Обнаружив дикорастущий куст конопли у Северо-Крымского канала в пгт Советский и изготовив наркотическое средство – гашиш массой 11,07 граммов – сотрудник полиции поместил его в полимерный пакет к ранее изъятому у местного жителя наркотическому средству и направил на экспертизу", - уточняется в сообщении.

В результате местный житель незаконно привлечен к уголовной ответственности. После выявления преступных действий оперуполномоченного это уголовное дело было прекращено.
"В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном", - сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Против злоумышленника были возбуждены уголовные дела за превышение должностных полномочий, а также за приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и три месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он был лишен звания и права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.
В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
Ранее в Севастополе были задержаны два наркокурьера, которые перевозили крупные партии клефедрона из Москвы в Крым. Нелегальгный груз был спрятан под крыло автомобиля и в бензобак.
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КрымСоветский районный судСоветский районПроисшествияСудПриговорнаркотикиНовости Крыма
 
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