В Керчи открыли мемориальные доски в честь героев СВО
В Керчи открыли мемориальные доски в честь погибших героев спецоперации
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи открыли мемориальные доски в честь погибших героев СВО
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. В Керчи открыли мемориальные доски в честь трех погибших героев спецоперации, сообщил во вторник глава администрации города Олег Каторгин.
"В Керчи увековечены имена трех наших земляков-героев: Дмитрия Михайловича Боярского, Юрия Олеговича Чолакиди, Артема Вячеславовича Тимошенко, отдавших свои жизни за Россию при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Это наша дань уважения героям", - сообщил Каторгин в своем Telegram-канале.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи открыли мемориальные доски в честь погибших героев СВО
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
В Керчи открыли мемориальные доски в честь погибших героев СВО
Он уточнил, что мемориальные знаки появились на фасадах школ №2 и №4, где учились погибшие бойцы.
"Память о них навсегда останется в наших сердцах. Пусть подрастающее поколение всегда равняется на них. Низкий поклон родителям за то, что воспитали таких сыновей. Вечная им память и слава", - написал мэр Керчи.
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