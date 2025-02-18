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В Керчи открыли мемориальные доски в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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В Керчи открыли мемориальные доски в честь героев СВО
В Керчи открыли мемориальные доски в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Керчи открыли мемориальные доски в честь героев СВО
В Керчи открыли мемориальные доски в честь трех погибших героев спецоперации, сообщил во вторник глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T16:01
2025-02-18T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. В Керчи открыли мемориальные доски в честь трех погибших героев спецоперации, сообщил во вторник глава администрации города Олег Каторгин.Он уточнил, что мемориальные знаки появились на фасадах школ №2 и №4, где учились погибшие бойцы."Память о них навсегда останется в наших сердцах. Пусть подрастающее поколение всегда равняется на них. Низкий поклон родителям за то, что воспитали таких сыновей. Вечная им память и слава", - написал мэр Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в КрымуВ Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО СтецюкаИз зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла Чебышева
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В Керчи открыли мемориальные доски в честь героев СВО

В Керчи открыли мемориальные доски в честь погибших героев спецоперации

16:01 18.02.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи открыли мемориальные доски в честь погибших героев СВО
В Керчи открыли мемориальные доски в честь погибших героев СВО
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. В Керчи открыли мемориальные доски в честь трех погибших героев спецоперации, сообщил во вторник глава администрации города Олег Каторгин.
"В Керчи увековечены имена трех наших земляков-героев: Дмитрия Михайловича Боярского, Юрия Олеговича Чолакиди, Артема Вячеславовича Тимошенко, отдавших свои жизни за Россию при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Это наша дань уважения героям", - сообщил Каторгин в своем Telegram-канале.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи открыли мемориальные доски в честь погибших героев СВО
В Керчи открыли мемориальные доски в честь погибших героев СВО
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
В Керчи открыли мемориальные доски в честь погибших героев СВО
Он уточнил, что мемориальные знаки появились на фасадах школ №2 и №4, где учились погибшие бойцы.
"Память о них навсегда останется в наших сердцах. Пусть подрастающее поколение всегда равняется на них. Низкий поклон родителям за то, что воспитали таких сыновей. Вечная им память и слава", - написал мэр Керчи.
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