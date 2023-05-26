https://crimea.ria.ru/20230526/evpatoriya-ostalas-bez-vody-1128973693.html

Евпатория осталась без воды

Евпатория осталась без воды - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Евпатория осталась без воды

В Евпатории на магистральном водоводе в районе с. Прибрежное произошла авария, в результате давление в городской системе снижено. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T10:48

2023-05-26T10:48

2023-05-26T10:50

вода в крыму

вода крыма

евпатория

жкх

происшествия

общество

крым

новости крыма

елена демидова

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128973578_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_28cf7a947b116f58f8bcdcab31d25ba7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории на магистральном водоводе в районе с. Прибрежное произошла авария, в результате давление в городской системе снижено. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.По состоянию на 7:00 26 мая на месте аварии задействованы 15 человек и четыре единицы техники. Как сообщили в Евпаторийском филиале ГУП РК "Вода Крыма", график подвоза воды может быть скорректирован и обновлен, исходя из поступающих заявок в диспетчерскую и ЕДДС города.Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 821-31-37, +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС +7 (36569) 33-3-15.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру ФеодосииПочему в Симферополе ночью пропал светЖители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиарда

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, вода крыма, евпатория, жкх, происшествия, общество, крым, новости крыма, елена демидова, жкх крыма и севастополя