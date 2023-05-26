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Евпатория осталась без воды
Евпатория осталась без воды - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Евпатория осталась без воды
В Евпатории на магистральном водоводе в районе с. Прибрежное произошла авария, в результате давление в городской системе снижено. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T10:48
2023-05-26T10:48
2023-05-26T10:50
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елена демидова
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории на магистральном водоводе в районе с. Прибрежное произошла авария, в результате давление в городской системе снижено. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.По состоянию на 7:00 26 мая на месте аварии задействованы 15 человек и четыре единицы техники. Как сообщили в Евпаторийском филиале ГУП РК "Вода Крыма", график подвоза воды может быть скорректирован и обновлен, исходя из поступающих заявок в диспетчерскую и ЕДДС города.Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 821-31-37, +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС +7 (36569) 33-3-15.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру ФеодосииПочему в Симферополе ночью пропал светЖители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиарда
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Евпатория осталась без воды
В Евпатории серьезная авария на магистральном водоводе
10:48 26.05.2023 (обновлено: 10:50 26.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории на магистральном водоводе в районе с. Прибрежное произошла авария, в результате давление в городской системе снижено. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
По состоянию на 7:00 26 мая на месте аварии задействованы 15 человек и четыре единицы техники.
"Давление воды снижено, на первых этажах жилых домов вода присутствует. По городу работает 10 водовозок", - написала Демидова в своем Telegram-канале.
Как сообщили в Евпаторийском филиале ГУП РК "Вода Крыма", график подвоза воды может быть скорректирован и обновлен, исходя из поступающих заявок в диспетчерскую и ЕДДС города.
Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 821-31-37, +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС +7 (36569) 33-3-15.
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