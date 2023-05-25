Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру Феодосии
Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма Донцу и мэру Феодосии Попенкову
13:04 25.05.2023 (обновлено: 13:19 25.05.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор министру жилищно-коммунального хозяйства республики Сергею Донцу и главе администрации Феодосии Владимиру Попенкову.
"Муниципалитеты набрали хороший темп работы, однако с поставленными задачами справляются не все. Принято решение объявить выговоры министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергею Олеговичу Донцу и главе администрации города Феодосии Владимиру Владимировичу Попенкову", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
За что именно Донец и Попенков получили взыскания, глава республики не уточнил.
Аксенов также указал, что до 1 июня все главы администраций должны распределить территории своих муниципальных образований и закрепить за ними ответственных лиц.
"Если позволяют доходы местных бюджетов, для проведения уборки муниципалитеты могут нанимать частных подрядчиков. Вместе с тем, нужно провести работу с жителями частного сектора и определить единый норматив по содержанию прилегающих территорий", - отметил руководитель региона.
Ранее Аксенов объявил выговор министру спорта Крыма Ольге Торубаровой и главе регионального минздрава Константину Скорупскому за то, что они не обходят "подконтрольную территорию лично" и не знают "серых зон".
Читайте также на РИА Новости Крым: