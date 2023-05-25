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Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру Феодосии - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру Феодосии
Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру Феодосии - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру Феодосии
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор министру жилищно-коммунального хозяйства республики Сергею Донцу и главе администрации Феодосии Владимиру Попенкову. РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T13:04
2023-05-25T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор министру жилищно-коммунального хозяйства республики Сергею Донцу и главе администрации Феодосии Владимиру Попенкову.За что именно Донец и Попенков получили взыскания, глава республики не уточнил.Аксенов также указал, что до 1 июня все главы администраций должны распределить территории своих муниципальных образований и закрепить за ними ответственных лиц.Ранее Аксенов объявил выговор министру спорта Крыма Ольге Торубаровой и главе регионального минздрава Константину Скорупскому за то, что они не обходят "подконтрольную территорию лично" и не знают "серых зон".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в КрымуПод угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в КрымуАксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма
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Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру Феодосии

Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма Донцу и мэру Феодосии Попенкову

13:04 25.05.2023 (обновлено: 13:19 25.05.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор министру жилищно-коммунального хозяйства республики Сергею Донцу и главе администрации Феодосии Владимиру Попенкову.
"Муниципалитеты набрали хороший темп работы, однако с поставленными задачами справляются не все. Принято решение объявить выговоры министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергею Олеговичу Донцу и главе администрации города Феодосии Владимиру Владимировичу Попенкову", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
За что именно Донец и Попенков получили взыскания, глава республики не уточнил.
Аксенов также указал, что до 1 июня все главы администраций должны распределить территории своих муниципальных образований и закрепить за ними ответственных лиц.

"Если позволяют доходы местных бюджетов, для проведения уборки муниципалитеты могут нанимать частных подрядчиков. Вместе с тем, нужно провести работу с жителями частного сектора и определить единый норматив по содержанию прилегающих территорий", - отметил руководитель региона.

Ранее Аксенов объявил выговор министру спорта Крыма Ольге Торубаровой и главе регионального минздрава Константину Скорупскому за то, что они не обходят "подконтрольную территорию лично" и не знают "серых зон".
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