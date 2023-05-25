https://crimea.ria.ru/20230525/aksenov-obyavil-vygovor-ministru-zhkkh-kryma-i-meru-feodosii-1128954823.html

Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру Феодосии

Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру Феодосии - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор министру жилищно-коммунального хозяйства республики Сергею Донцу и главе администрации Феодосии Владимиру Попенкову. РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T13:04

2023-05-25T13:04

2023-05-25T13:19

сергей аксенов

крым

новости крыма

жкх

минжкх крыма

феодосия

владимир попенков

сергей донец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/12/1128797487_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_b7dc41d5a10d3749f2cf2d4166f2be7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор министру жилищно-коммунального хозяйства республики Сергею Донцу и главе администрации Феодосии Владимиру Попенкову.За что именно Донец и Попенков получили взыскания, глава республики не уточнил.Аксенов также указал, что до 1 июня все главы администраций должны распределить территории своих муниципальных образований и закрепить за ними ответственных лиц.Ранее Аксенов объявил выговор министру спорта Крыма Ольге Торубаровой и главе регионального минздрава Константину Скорупскому за то, что они не обходят "подконтрольную территорию лично" и не знают "серых зон".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в КрымуПод угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в КрымуАксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, жкх, минжкх крыма, феодосия, владимир попенков, сергей донец