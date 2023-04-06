https://crimea.ria.ru/20230406/aksenov-obyavit-vygovor-glave-komiteta-molodezhnoy-politiki-kryma-1128013107.html

Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма

Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов объявит выговор главе госкомитета молодежной политики республики Алексею Зинченко за непредоставление в срок отчета об освоении... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T12:28

2023-04-06T12:28

2023-04-06T12:28

сергей аксенов

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новости крыма

глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко

ялта

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявит выговор главе госкомитета молодежной политики республики Алексею Зинченко за непредоставление в срок отчета об освоении субсидий. Об этом Аксенов сообщил по итогам совещания о проблемных вопросах муниципалитетов.Кроме того, по итогам совещания руководитель региона поручил министерству экологии и природных ресурсов проверить обращения жителей Ялты по поводу вырубки коммунальщиками здоровых деревьев.Аксенов также констатировал наличие положительных изменений в уборке территорий в муниципалитетах, однако "системности в работе и понимания сроков ее окончания пока нет".Также глава РК поручил доработать методику и инструменты контроля за соблюдением расписания общественного транспорта в каждом городе и районе.Ранее Аксенов заявил, что главы 19 администраций в Крыму подвергнутся дисциплинарным взысканиям за невыполнение обязательств по уборке и озеленению населенных пунктов. Руководству администраций даются дополнительные 30 дней на исправление ситуации по уборке и озеленению. Тех, кто снова проигнорирует поручения, ждут новые взыскания, пригрозил глава РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к ПасхеАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификациюАксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости, новости крыма, глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко, ялта, городская среда