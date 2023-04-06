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Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма
Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов объявит выговор главе госкомитета молодежной политики республики Алексею Зинченко за непредоставление в срок отчета об освоении... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T12:28
2023-04-06T12:28
2023-04-06T12:28
сергей аксенов
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глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко
ялта
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявит выговор главе госкомитета молодежной политики республики Алексею Зинченко за непредоставление в срок отчета об освоении субсидий. Об этом Аксенов сообщил по итогам совещания о проблемных вопросах муниципалитетов.Кроме того, по итогам совещания руководитель региона поручил министерству экологии и природных ресурсов проверить обращения жителей Ялты по поводу вырубки коммунальщиками здоровых деревьев.Аксенов также констатировал наличие положительных изменений в уборке территорий в муниципалитетах, однако "системности в работе и понимания сроков ее окончания пока нет".Также глава РК поручил доработать методику и инструменты контроля за соблюдением расписания общественного транспорта в каждом городе и районе.Ранее Аксенов заявил, что главы 19 администраций в Крыму подвергнутся дисциплинарным взысканиям за невыполнение обязательств по уборке и озеленению населенных пунктов. Руководству администраций даются дополнительные 30 дней на исправление ситуации по уборке и озеленению. Тех, кто снова проигнорирует поручения, ждут новые взыскания, пригрозил глава РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к ПасхеАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификациюАксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов
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сергей аксенов, крым, новости, новости крыма, глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко, ялта, городская среда
Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма
Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма за просроченное поручение
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявит выговор главе госкомитета молодежной политики республики Алексею Зинченко за непредоставление в срок отчета об освоении субсидий. Об этом Аксенов сообщил по итогам совещания о проблемных вопросах муниципалитетов.
"Будет объявлен выговор председателю государственного комитета молодежной политики Республики Крым за непредоставление в срок информации об эффективном исполнении субсидий в рамках госпрограммы реализации молодежной политики в РК", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Кроме того, по итогам совещания руководитель региона поручил министерству экологии и природных ресурсов проверить обращения жителей Ялты по поводу вырубки коммунальщиками здоровых деревьев.
Аксенов также констатировал наличие положительных изменений в уборке территорий в муниципалитетах, однако "системности в работе и понимания сроков ее окончания пока нет".
"Закрепление за участками уборки конкретных людей зачастую проведено формально, иногда найти уборщика в рабочее время на месте практически невозможно", - пояснил он.
Также глава РК поручил доработать методику и инструменты контроля за соблюдением расписания общественного транспорта в каждом городе и районе.
Ранее Аксенов заявил
, что главы 19 администраций в Крыму подвергнутся дисциплинарным взысканиям за невыполнение обязательств по уборке и озеленению населенных пунктов. Руководству администраций даются дополнительные 30 дней на исправление ситуации по уборке и озеленению. Тех, кто снова проигнорирует поручения, ждут новые взыскания, пригрозил глава РК.
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