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Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе
Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам администраций муниципалитетов активизировать уборку кладбищ от мусора в преддверие поминальных дней и праздника... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T11:31
2023-03-23T11:31
2023-03-23T11:34
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам администраций муниципалитетов активизировать уборку кладбищ от мусора в преддверие поминальных дней и праздника Воскресения Христова.Также Аксенов поручил правительству скоординировать работу с Крымской железной дорогой по уборке территорий, прилегающих к железнодорожным путям.Муниципалитеты совместно с КЖД должны определить зоны ответственности, чтобы привести в надлежащий вид все санитарные зоны и лесополосы вдоль железнодорожных путей, а также вокзалы и станции.Глава РК также напомнил, что с 1 апреля руководство республики начнет оценивать выполнение всех данных муниципалитетам поручений.Читайте также на РИА Новости Крым: Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов
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сергей аксенов, городская среда, крым, общество, новости, новости крыма
Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе
Аксенов поручил главам администраций усилить уборку кладбищ и подъездов к ним к Пасхе
11:31 23.03.2023 (обновлено: 11:34 23.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам администраций муниципалитетов активизировать уборку кладбищ от мусора в преддверие поминальных дней и праздника Воскресения Христова.
"Главам администраций муниципалитетов в преддверии поминальных дней и Пасхи необходимо усилить работу по очистке местных кладбищ. Подъезды к ним и стоянки должны быть приведены в идеальное состояние", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Также Аксенов поручил правительству скоординировать работу с Крымской железной дорогой по уборке территорий, прилегающих к железнодорожным путям.
Муниципалитеты совместно с КЖД должны определить зоны ответственности, чтобы привести в надлежащий вид все санитарные зоны и лесополосы вдоль железнодорожных путей, а также вокзалы и станции.
Глава РК также напомнил, что с 1 апреля руководство республики начнет оценивать выполнение всех данных муниципалитетам поручений.
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