Рейтинг@Mail.ru
Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230323/aksenov-prizval-merov-aktivizirovat-uborku-kladbisch-k-paskhe-1127718950.html
Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе
Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам администраций муниципалитетов активизировать уборку кладбищ от мусора в преддверие поминальных дней и праздника... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T11:31
2023-03-23T11:34
сергей аксенов
городская среда
крым
общество
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/13/1125991731_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_13f60871ae71bf92377063e4342e43d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам администраций муниципалитетов активизировать уборку кладбищ от мусора в преддверие поминальных дней и праздника Воскресения Христова.Также Аксенов поручил правительству скоординировать работу с Крымской железной дорогой по уборке территорий, прилегающих к железнодорожным путям.Муниципалитеты совместно с КЖД должны определить зоны ответственности, чтобы привести в надлежащий вид все санитарные зоны и лесополосы вдоль железнодорожных путей, а также вокзалы и станции.Глава РК также напомнил, что с 1 апреля руководство республики начнет оценивать выполнение всех данных муниципалитетам поручений.Читайте также на РИА Новости Крым: Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/13/1125991731_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6d8f34f6534d14742fadf71cbe8c0a10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, городская среда, крым, общество, новости, новости крыма
Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе

Аксенов поручил главам администраций усилить уборку кладбищ и подъездов к ним к Пасхе

11:31 23.03.2023 (обновлено: 11:34 23.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтарое кладбище в Симферополе
Старое кладбище в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам администраций муниципалитетов активизировать уборку кладбищ от мусора в преддверие поминальных дней и праздника Воскресения Христова.
"Главам администраций муниципалитетов в преддверии поминальных дней и Пасхи необходимо усилить работу по очистке местных кладбищ. Подъезды к ним и стоянки должны быть приведены в идеальное состояние", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Также Аксенов поручил правительству скоординировать работу с Крымской железной дорогой по уборке территорий, прилегающих к железнодорожным путям.
Муниципалитеты совместно с КЖД должны определить зоны ответственности, чтобы привести в надлежащий вид все санитарные зоны и лесополосы вдоль железнодорожных путей, а также вокзалы и станции.
Глава РК также напомнил, что с 1 апреля руководство республики начнет оценивать выполнение всех данных муниципалитетам поручений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов
Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова
Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов
Сергей АксеновГородская средаКрымОбществоНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
13:48Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин
13:43Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году
13:37Карта "Мир"– лучший попутчик в отпуске и путешествии
13:31В Турции произошло новое землетрясение
13:23Мишустин оценил продовольственную безопасность России
13:12Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края
13:02Сколько больниц построили в России за год
12:55На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым
12:45Выполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – Мишустин
12:41Звуки взрывов в Евпатории – власти назвали причину
12:38В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику
12:30По России был нанесен санкционный удар – Мишустин
11:48Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек
11:32О российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева
11:31Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе
10:51Число случаев сибирской язвы выросло – возбуждено уголовное дело
10:42Рост числа заболевших и умерших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе
10:33Смертельное ДТП с пятью авто в Симферополе – возбуждено дело
10:23Паромы, погода и обстановка на Керченской переправе: данные за сутки
Лента новостейМолния