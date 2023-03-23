https://crimea.ria.ru/20230323/aksenov-prizval-merov-aktivizirovat-uborku-kladbisch-k-paskhe-1127718950.html

Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе

Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам администраций муниципалитетов активизировать уборку кладбищ от мусора в преддверие поминальных дней и праздника... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T11:31

2023-03-23T11:31

2023-03-23T11:34

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам администраций муниципалитетов активизировать уборку кладбищ от мусора в преддверие поминальных дней и праздника Воскресения Христова.Также Аксенов поручил правительству скоординировать работу с Крымской железной дорогой по уборке территорий, прилегающих к железнодорожным путям.Муниципалитеты совместно с КЖД должны определить зоны ответственности, чтобы привести в надлежащий вид все санитарные зоны и лесополосы вдоль железнодорожных путей, а также вокзалы и станции.Глава РК также напомнил, что с 1 апреля руководство республики начнет оценивать выполнение всех данных муниципалитетам поручений.Читайте также на РИА Новости Крым: Аксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городов Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, городская среда, крым, общество, новости, новости крыма