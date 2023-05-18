https://crimea.ria.ru/20230518/aksenov-dal-ryad-porucheniy-glavam-munitsipalitetov-v-krymu-1128797728.html

Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму

Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил руководителями городов и районов до конца июня сформировать базу налогооблагаемых объектов. Об этом он заявил на... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T11:33

2023-05-18T11:33

2023-05-18T11:33

сергей аксенов

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благоустройство

крымский бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил руководителями городов и районов до конца июня сформировать базу налогооблагаемых объектов. Об этом он заявил на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований.Кроме того, отметил Аксенов, до 1 июня главы администраций должны скорректировать кассовые планы по расходной части бюджетов муниципалитетов так, чтобы в IV квартале доля расходов составляла не более 15% от общего объема за год. Особое внимание необходимо уделить исполнению контрактов с федеральным финансированием, подчеркнул он.Глава РК также напомнил главам муниципалитетов о необходимости завершить до 1 июня все работы по уборке и благоустройству территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в КрымуАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, экономика, налоги, благоустройство, крымский бюджет