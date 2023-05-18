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Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму
Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил руководителями городов и районов до конца июня сформировать базу налогооблагаемых объектов. Об этом он заявил на... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T11:33
2023-05-18T11:33
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил руководителями городов и районов до конца июня сформировать базу налогооблагаемых объектов. Об этом он заявил на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований.Кроме того, отметил Аксенов, до 1 июня главы администраций должны скорректировать кассовые планы по расходной части бюджетов муниципалитетов так, чтобы в IV квартале доля расходов составляла не более 15% от общего объема за год. Особое внимание необходимо уделить исполнению контрактов с федеральным финансированием, подчеркнул он.Глава РК также напомнил главам муниципалитетов о необходимости завершить до 1 июня все работы по уборке и благоустройству территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в КрымуАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
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сергей аксенов, крым, новости крыма, экономика, налоги, благоустройство, крымский бюджет
Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму

Аксенов поручил главам муниципалитетов к июлю сформировать базу объектов налогообложения

11:33 18.05.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил руководителями городов и районов до конца июня сформировать базу налогооблагаемых объектов. Об этом он заявил на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований.
"До 1 июля должна быть сформирована база объектов, подлежащих налогообложению. В первую очередь в нее нужно внести объекты капитального строительства, которые принесут доходы в муниципальные бюджеты. По остальным объектам работу необходимо завершить до конца года", – цитирует главу республики его пресс-служба.
Кроме того, отметил Аксенов, до 1 июня главы администраций должны скорректировать кассовые планы по расходной части бюджетов муниципалитетов так, чтобы в IV квартале доля расходов составляла не более 15% от общего объема за год. Особое внимание необходимо уделить исполнению контрактов с федеральным финансированием, подчеркнул он.
Глава РК также напомнил главам муниципалитетов о необходимости завершить до 1 июня все работы по уборке и благоустройству территорий.
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