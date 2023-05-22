Почему в Симферополе ночью пропал свет
Минэнерго: Симферополь и пригород остались без света этой ночью из-за шквального ветра
11:42 22.05.2023 (обновлено: 13:00 22.05.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередач
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Причиной ночного отключения света в Симферополе и близлежащих селах стал обрыв проводов на ЛЭП из-за шквального ветра. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.
Свет в нескольких районах крымской столицы погас в ночь на понедельник из-за технологического сбоя - сработала автоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и перезапитали улицы Луговая и Титова, затем восстановили подачу света в селах Трудовое, Белое, Живописное. В течение нескольких часов специалисты "Крымэнерго" полностью возобновили энергоснабжение абонентов.
"Один из проводов линии был оборван 21 мая в 22:49 вследствие неблагоприятных погодных условий - порывистый шквальный ветер. Это привело к частичному обесточиванию абонентов в Симферополе и Симферопольском районе. В 03:03 "Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов, в 07:09 закончили ремонтные работы на линии электропередачи 110 кВ", - говорится на сайте ведомства.
Как сообщалось, республиканская прокуратура начала проверку по факту массового отключения электроэнергии в Симферополе. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременность проведения ремонтных работ, а также работу аварийных служб.
Читайте также на РИА Новости Крым: