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Почему в Симферополе ночью пропал свет

Почему в Симферополе ночью пропал свет - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Почему в Симферополе ночью пропал свет

Причиной ночного отключения света в Симферополе и близлежащих селах стал обрыв проводов на ЛЭП из-за шквального ветра. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T11:42

2023-05-22T11:42

2023-05-22T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Причиной ночного отключения света в Симферополе и близлежащих селах стал обрыв проводов на ЛЭП из-за шквального ветра. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.Свет в нескольких районах крымской столицы погас в ночь на понедельник из-за технологического сбоя - сработала автоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и перезапитали улицы Луговая и Титова, затем восстановили подачу света в селах Трудовое, Белое, Живописное. В течение нескольких часов специалисты "Крымэнерго" полностью возобновили энергоснабжение абонентов.Как сообщалось, республиканская прокуратура начала проверку по факту массового отключения электроэнергии в Симферополе. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременность проведения ремонтных работ, а также работу аварийных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя осталась без света - что происходитЭлектроснабжение в Симферополе полностью восстановленоМассовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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