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Почему в Симферополе ночью пропал свет - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Почему в Симферополе ночью пропал свет
Почему в Симферополе ночью пропал свет - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Почему в Симферополе ночью пропал свет
Причиной ночного отключения света в Симферополе и близлежащих селах стал обрыв проводов на ЛЭП из-за шквального ветра. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Причиной ночного отключения света в Симферополе и близлежащих селах стал обрыв проводов на ЛЭП из-за шквального ветра. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.Свет в нескольких районах крымской столицы погас в ночь на понедельник из-за технологического сбоя - сработала автоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и перезапитали улицы Луговая и Титова, затем восстановили подачу света в селах Трудовое, Белое, Живописное. В течение нескольких часов специалисты "Крымэнерго" полностью возобновили энергоснабжение абонентов.Как сообщалось, республиканская прокуратура начала проверку по факту массового отключения электроэнергии в Симферополе. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременность проведения ремонтных работ, а также работу аварийных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя осталась без света - что происходитЭлектроснабжение в Симферополе полностью восстановленоМассовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверку
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Почему в Симферополе ночью пропал свет

Минэнерго: Симферополь и пригород остались без света этой ночью из-за шквального ветра

11:42 22.05.2023 (обновлено: 13:00 22.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Причиной ночного отключения света в Симферополе и близлежащих селах стал обрыв проводов на ЛЭП из-за шквального ветра. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.
Свет в нескольких районах крымской столицы погас в ночь на понедельник из-за технологического сбоя - сработала автоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и перезапитали улицы Луговая и Титова, затем восстановили подачу света в селах Трудовое, Белое, Живописное. В течение нескольких часов специалисты "Крымэнерго" полностью возобновили энергоснабжение абонентов.
"Один из проводов линии был оборван 21 мая в 22:49 вследствие неблагоприятных погодных условий - порывистый шквальный ветер. Это привело к частичному обесточиванию абонентов в Симферополе и Симферопольском районе. В 03:03 "Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов, в 07:09 закончили ремонтные работы на линии электропередачи 110 кВ", - говорится на сайте ведомства.
Как сообщалось, республиканская прокуратура начала проверку по факту массового отключения электроэнергии в Симферополе. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременность проведения ремонтных работ, а также работу аварийных служб.
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