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Массовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Массовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверку
Массовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Массовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверку
Прокуратура Крыма начала проверку из-за массового отключения электроэнергии в Симферополе, произошедшего накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T11:06
2023-05-22T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку из-за массового отключения электроэнергии в Симферополе, произошедшего накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Свет в нескольких районах крымской столицы пропал вечером 21 мая из-за технологического сбоя - сработала автоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и полностью восстановили подачу электричества в в 03:03. По данным прокуратуры, без света в воскресенье оставались не только жители крымской столицы, но и Симферопольского района.Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферополя осталась без света - что происходитНе влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭПМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
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Массовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку из-за массового отключения света в столице Крыма

11:06 22.05.2023
 
© РИА Новости КрымОтключение электроэнергии в Симферополе
Отключение электроэнергии в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку из-за массового отключения электроэнергии в Симферополе, произошедшего накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Свет в нескольких районах крымской столицы пропал вечером 21 мая из-за технологического сбоя - сработала автоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и полностью восстановили подачу электричества в в 03:03.
По данным прокуратуры, без света в воскресенье оставались не только жители крымской столицы, но и Симферопольского района.

"По указанному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре.
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