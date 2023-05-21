https://crimea.ria.ru/20230521/chast-simferopolya-ostalas-bez-sveta---chto-proiskhodit-1128866014.html

Часть Симферополя осталась без света - что происходит

Часть Симферополя осталась без света - что происходит - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Часть Симферополя осталась без света - что происходит

В воскресенье вечером часть Симферополя осталась без света из-за технологического сбоя на электросетях. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T23:20

2023-05-21T23:20

2023-05-21T23:43

крым

симферополь

городская среда

жкх

жкх крыма и севастополя

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/15/1128866295_0:510:960:1050_1920x0_80_0_0_a75ebdc8dee7744e2a2966c21957d62a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером часть Симферополя осталась без света из-за технологического сбоя на электросетях. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.И добавил, что электроснабжение горожан планируется восстановить в течение 40 минут.По данным предприятия "Крымэнерго", отключение абонентов произошло в 22:49 21 мая. "21 мая 2023 года, в 22:49, в результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт", - сказано в сообщении.Специалисты предприятия уже приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение обещают в течение одного часа.Симферопольцы сообщают об отключении электроэнергии в районе железнодорожного вокзала, на улицах Киевская, Евпаторийское шоссе, Гоголя, Кечкеметская, Железнодорожная, проспекте Победы. Читайте также на РИА Новости Крым:Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточеныНе влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭПВ Евпатории произошло аварийное отключение подстанции

https://crimea.ria.ru/20230323/modernizatsiya-podstantsii-severnaya-v-krymu-chto-uzhe-sdelano-1127738948.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, общество