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Часть Симферополя осталась без света - что происходит - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Часть Симферополя осталась без света - что происходит
Часть Симферополя осталась без света - что происходит - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Часть Симферополя осталась без света - что происходит
В воскресенье вечером часть Симферополя осталась без света из-за технологического сбоя на электросетях. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T23:20
2023-05-21T23:43
крым
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городская среда
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жкх крыма и севастополя
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером часть Симферополя осталась без света из-за технологического сбоя на электросетях. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.И добавил, что электроснабжение горожан планируется восстановить в течение 40 минут.По данным предприятия "Крымэнерго", отключение абонентов произошло в 22:49 21 мая. "21 мая 2023 года, в 22:49, в результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт", - сказано в сообщении.Специалисты предприятия уже приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение обещают в течение одного часа.Симферопольцы сообщают об отключении электроэнергии в районе железнодорожного вокзала, на улицах Киевская, Евпаторийское шоссе, Гоголя, Кечкеметская, Железнодорожная, проспекте Победы. Читайте также на РИА Новости Крым:Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточеныНе влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭПВ Евпатории произошло аварийное отключение подстанции
https://crimea.ria.ru/20230323/modernizatsiya-podstantsii-severnaya-v-krymu-chto-uzhe-sdelano-1127738948.html
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Часть Симферополя осталась без света - что происходит

В воскресенье часть Симферополя обесточило из-за технологического сбоя - власти

23:20 21.05.2023 (обновлено: 23:43 21.05.2023)
 
© РИА Новости КрымОтключение электричества в Симферополе 21 мая 2023
Отключение электричества в Симферополе 21 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером часть Симферополя осталась без света из-за технологического сбоя на электросетях. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Технологическое отключение электроэнергии в Симферополе. Сработала автоматика", - написал он в своем Telegram.

И добавил, что электроснабжение горожан планируется восстановить в течение 40 минут.
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По данным предприятия "Крымэнерго", отключение абонентов произошло в 22:49 21 мая.
"21 мая 2023 года, в 22:49, в результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт", - сказано в сообщении.
Специалисты предприятия уже приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение обещают в течение одного часа.
Симферопольцы сообщают об отключении электроэнергии в районе железнодорожного вокзала, на улицах Киевская, Евпаторийское шоссе, Гоголя, Кечкеметская, Железнодорожная, проспекте Победы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточены
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КрымСимферопольГородская средаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей
00:00Какой сегодня праздник: 22 мая
23:20Часть Симферополя осталась без света - что происходит
19:58Главные события и заявления дня: 21 мая
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19:02Уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт
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