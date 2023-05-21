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Часть Симферополя осталась без света - что происходит
Часть Симферополя осталась без света - что происходит - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Часть Симферополя осталась без света - что происходит
В воскресенье вечером часть Симферополя осталась без света из-за технологического сбоя на электросетях. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T23:20
2023-05-21T23:20
2023-05-21T23:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером часть Симферополя осталась без света из-за технологического сбоя на электросетях. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.И добавил, что электроснабжение горожан планируется восстановить в течение 40 минут.По данным предприятия "Крымэнерго", отключение абонентов произошло в 22:49 21 мая. "21 мая 2023 года, в 22:49, в результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт", - сказано в сообщении.Специалисты предприятия уже приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение обещают в течение одного часа.Симферопольцы сообщают об отключении электроэнергии в районе железнодорожного вокзала, на улицах Киевская, Евпаторийское шоссе, Гоголя, Кечкеметская, Железнодорожная, проспекте Победы. Читайте также на РИА Новости Крым:Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточеныНе влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭПВ Евпатории произошло аварийное отключение подстанции
https://crimea.ria.ru/20230323/modernizatsiya-podstantsii-severnaya-v-krymu-chto-uzhe-sdelano-1127738948.html
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крым, симферополь, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, общество
Часть Симферополя осталась без света - что происходит
В воскресенье часть Симферополя обесточило из-за технологического сбоя - власти
23:20 21.05.2023 (обновлено: 23:43 21.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером часть Симферополя осталась без света из-за технологического сбоя на электросетях. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Технологическое отключение электроэнергии в Симферополе. Сработала автоматика", - написал он в своем Telegram.
И добавил, что электроснабжение горожан планируется восстановить в течение 40 минут.
По данным предприятия "Крымэнерго", отключение абонентов произошло в 22:49 21 мая.
"21 мая 2023 года, в 22:49, в результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 42 МВт", - сказано в сообщении.
Специалисты предприятия уже приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить электроснабжение обещают в течение одного часа.
Симферопольцы сообщают об отключении электроэнергии в районе железнодорожного вокзала, на улицах Киевская, Евпаторийское шоссе, Гоголя, Кечкеметская, Железнодорожная, проспекте Победы.
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