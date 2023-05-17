https://crimea.ria.ru/20230517/tekhnologicheskiy-sboy-neskolko-ulits-simferopolya-obestocheny-1128774565.html

Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточены

Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточены - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточены

Несколько улиц Симферополя остались без света из-за технологического нарушения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T14:45

2023-05-17T14:45

2023-05-17T14:45

крым

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110443/54/1104435452_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_90dd57d3d4f7a81a2b11cf0fe1eb24fa.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Несколько улиц Симферополя остались без света из-за технологического нарушения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Планируется, что в ближайшее время работы будут завершены.Ранее в среду сообщалось, что из-за аварии без электроснабжения остались жители улицы 60 лет Октября. Отключенная нагрузка составила 1 800 кВт. Находящаяся в зоне отключения городская больница №7 перезапитана по резервной схеме.Кроме того, из-за плановых работ в среду отсутствует свет на 14 улицах Симферополя. Ремонт электрооборудования планируют завершить до 17 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Два дня без света: часть Симферополя обесточена из-за ремонтаЮжный берег Крыма утром остался без светаПочти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света

https://crimea.ria.ru/20230517/avariya-ostavila-bez-sveta-chast-simferopolya--bolnitsa-perezapitana-1128768008.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма