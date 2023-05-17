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Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточены
Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточены - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточены
Несколько улиц Симферополя остались без света из-за технологического нарушения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T14:45
2023-05-17T14:45
2023-05-17T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Несколько улиц Симферополя остались без света из-за технологического нарушения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Планируется, что в ближайшее время работы будут завершены.Ранее в среду сообщалось, что из-за аварии без электроснабжения остались жители улицы 60 лет Октября. Отключенная нагрузка составила 1 800 кВт. Находящаяся в зоне отключения городская больница №7 перезапитана по резервной схеме.Кроме того, из-за плановых работ в среду отсутствует свет на 14 улицах Симферополя. Ремонт электрооборудования планируют завершить до 17 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Два дня без света: часть Симферополя обесточена из-за ремонтаЮжный берег Крыма утром остался без светаПочти 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без света
https://crimea.ria.ru/20230517/avariya-ostavila-bez-sveta-chast-simferopolya--bolnitsa-perezapitana-1128768008.html
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РИА Новости Крым
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Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточены
Крымэнерго: несколько улиц Симферополя обесточены из-за аварии на ЛЭП