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Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено
Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено
Специалисты "Крымэнерго" полностью восстановили подачу электричества в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T06:24
2023-05-22T06:24
2023-05-22T06:26
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" полностью восстановили подачу электричества в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба компании.Свет в нескольких районах крымской столицы пропал вечером 21 мая из-за технологического сбоя - сработала атоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт.Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Первыми были перезапитаны жители улиц Луговая и Титова. Затем электроснабжение было восстановлено и в восточной части крымской столицы - в селах Трудовое, Белое, Живописное."21 мая, в 03:03, ГУП РК "Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов", - уточнили на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилосьНе влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭПВ Евпатории произошло аварийное отключение подстанции
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено
Энергетики устранили последствия аварии на сетях в Симферополе - запитаны все абоненты
06:24 22.05.2023 (обновлено: 06:26 22.05.2023)