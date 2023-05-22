https://crimea.ria.ru/20230522/elektrosnabzhenie-v-simferopole-polnostyu-vosstanovleno-1128866771.html

Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено

Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено

Специалисты "Крымэнерго" полностью восстановили подачу электричества в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T06:24

2023-05-22T06:24

2023-05-22T06:26

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" полностью восстановили подачу электричества в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба компании.Свет в нескольких районах крымской столицы пропал вечером 21 мая из-за технологического сбоя - сработала атоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт.Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Первыми были перезапитаны жители улиц Луговая и Титова. Затем электроснабжение было восстановлено и в восточной части крымской столицы - в селах Трудовое, Белое, Живописное."21 мая, в 03:03, ГУП РК "Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов", - уточнили на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилосьНе влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭПВ Евпатории произошло аварийное отключение подстанции

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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