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Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено
Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено
Специалисты "Крымэнерго" полностью восстановили подачу электричества в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба компании. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T06:24
2023-05-22T06:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" полностью восстановили подачу электричества в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба компании.Свет в нескольких районах крымской столицы пропал вечером 21 мая из-за технологического сбоя - сработала атоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт.Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Первыми были перезапитаны жители улиц Луговая и Титова. Затем электроснабжение было восстановлено и в восточной части крымской столицы - в селах Трудовое, Белое, Живописное."21 мая, в 03:03, ГУП РК "Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов", - уточнили на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК Гаспра и Кореиз остались без света - что случилосьНе влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭПВ Евпатории произошло аварийное отключение подстанции
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симферополь, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, общество, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, городская среда, крым
Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено

Энергетики устранили последствия аварии на сетях в Симферополе - запитаны все абоненты

06:24 22.05.2023 (обновлено: 06:26 22.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНочной Симферополь
Ночной Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Специалисты "Крымэнерго" полностью восстановили подачу электричества в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Свет в нескольких районах крымской столицы пропал вечером 21 мая из-за технологического сбоя - сработала атоматика. Отключенная нагрузка составила 42 МВт.
Аварийные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Первыми были перезапитаны жители улиц Луговая и Титова. Затем электроснабжение было восстановлено и в восточной части крымской столицы - в селах Трудовое, Белое, Живописное.
"21 мая, в 03:03, ГУП РК "Крымэнерго" завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов", - уточнили на предприятии.
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