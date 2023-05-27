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Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории

Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории

Одиннадцать улиц Евпатории остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T17:28

2023-05-27T17:28

2023-05-27T17:39

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новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Одиннадцать улиц Евпатории остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Специалисты рассчитывают завершить ремонтные работы и восстановить энергоснабжение в течение нескольких часов.Также в Евпатории продолжаются работы по ликвидации аварии на магистральном водоводе, которая произошла в районе села Прибрежное 25 мая. Полное восстановление водоснабжения города планируется к вечеру субботы, 27 мая."По городу сейчас в месте расположения пожарных гидрантов проводятся работы - сбрасывают воздух и промывают систему. Это делают для того, чтобы избежать гидроударов и повреждений трубопроводов", - проинформировала мэр города Елена Демидова.Осуществляется подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 821-31-37, +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС +7 (36569) 33-3-15.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентовКогда в Евпатории дадут водуПочему в Симферополе ночью пропал свет

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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