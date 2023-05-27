https://crimea.ria.ru/20230527/vsled-za-vodoy-propal-svet-avariya-obestochila-chast-evpatorii-1129013718.html
Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории
Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории
Одиннадцать улиц Евпатории остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T17:28
2023-05-27T17:28
2023-05-27T17:39
евпатория
крым
новости
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
отключение воды в крыму
вода крыма
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49866/36/498663696_0:17:512:305_1920x0_80_0_0_37c411c9b6cef35609fa038700d432b2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Одиннадцать улиц Евпатории остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Специалисты рассчитывают завершить ремонтные работы и восстановить энергоснабжение в течение нескольких часов.Также в Евпатории продолжаются работы по ликвидации аварии на магистральном водоводе, которая произошла в районе села Прибрежное 25 мая. Полное восстановление водоснабжения города планируется к вечеру субботы, 27 мая."По городу сейчас в месте расположения пожарных гидрантов проводятся работы - сбрасывают воздух и промывают систему. Это делают для того, чтобы избежать гидроударов и повреждений трубопроводов", - проинформировала мэр города Елена Демидова.Осуществляется подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 821-31-37, +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС +7 (36569) 33-3-15.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентовКогда в Евпатории дадут водуПочему в Симферополе ночью пропал свет
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49866/36/498663696_43:0:471:321_1920x0_80_0_0_3ae2ad05df12e6cb843dfd735ec81406.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, крым, новости, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, отключение воды в крыму, вода крыма, гуп рк "крымэнерго"
Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории
Авария в Евпатории оставила без света 11 улиц - власти
17:28 27.05.2023 (обновлено: 17:39 27.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Одиннадцать улиц Евпатории остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"Произошло аварийное отключение электроэнергии. Обесточены частично улицы Фрунзе, Демышева, Некрасова, Казаса, Пушкина, Шевченко, Гагарина, Московская, Урицкого, проспекты Победы и Ленина. Работает аварийная бригада", - говорится в сообщении на официальной странице администрации в ВКонтакте.
Специалисты рассчитывают завершить ремонтные работы и восстановить энергоснабжение в течение нескольких часов.
Также в Евпатории продолжаются работы по ликвидации аварии на магистральном водоводе
, которая произошла в районе села Прибрежное 25 мая. Полное восстановление водоснабжения города планируется к вечеру субботы, 27 мая.
"По городу сейчас в месте расположения пожарных гидрантов проводятся работы - сбрасывают воздух и промывают систему. Это делают для того, чтобы избежать гидроударов и повреждений трубопроводов", - проинформировала мэр города Елена Демидова.
Осуществляется подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 821-31-37, +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС +7 (36569) 33-3-15.
Читайте также на РИА Новости Крым: