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Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории
Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории
Одиннадцать улиц Евпатории остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T17:28
2023-05-27T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Одиннадцать улиц Евпатории остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Специалисты рассчитывают завершить ремонтные работы и восстановить энергоснабжение в течение нескольких часов.Также в Евпатории продолжаются работы по ликвидации аварии на магистральном водоводе, которая произошла в районе села Прибрежное 25 мая. Полное восстановление водоснабжения города планируется к вечеру субботы, 27 мая."По городу сейчас в месте расположения пожарных гидрантов проводятся работы - сбрасывают воздух и промывают систему. Это делают для того, чтобы избежать гидроударов и повреждений трубопроводов", - проинформировала мэр города Елена Демидова.Осуществляется подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 821-31-37, +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС +7 (36569) 33-3-15.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентовКогда в Евпатории дадут водуПочему в Симферополе ночью пропал свет
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РИА Новости Крым
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Вслед за водой пропал свет: авария обесточила часть Евпатории

Авария в Евпатории оставила без света 11 улиц - власти

17:28 27.05.2023 (обновлено: 17:39 27.05.2023)
 
© РИА Новости . Роман ГалкинЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости . Роман Галкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Одиннадцать улиц Евпатории остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"Произошло аварийное отключение электроэнергии. Обесточены частично улицы Фрунзе, Демышева, Некрасова, Казаса, Пушкина, Шевченко, Гагарина, Московская, Урицкого, проспекты Победы и Ленина. Работает аварийная бригада", - говорится в сообщении на официальной странице администрации в ВКонтакте.
Специалисты рассчитывают завершить ремонтные работы и восстановить энергоснабжение в течение нескольких часов.
Также в Евпатории продолжаются работы по ликвидации аварии на магистральном водоводе, которая произошла в районе села Прибрежное 25 мая. Полное восстановление водоснабжения города планируется к вечеру субботы, 27 мая.
"По городу сейчас в месте расположения пожарных гидрантов проводятся работы - сбрасывают воздух и промывают систему. Это делают для того, чтобы избежать гидроударов и повреждений трубопроводов", - проинформировала мэр города Елена Демидова.
Осуществляется подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 821-31-37, +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС +7 (36569) 33-3-15.
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