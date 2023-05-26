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Когда в Евпатории дадут воду - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Когда в Евпатории дадут воду
Когда в Евпатории дадут воду - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Когда в Евпатории дадут воду
В Евпатории водоснабжение, нарушенное вследствие аварии на магистральном водоводе, восстановят не раньше вечера субботы, 27 мая. Об этом сообщила глава города... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T19:21
2023-05-26T19:21
вода в крыму
евпатория
жкх
жкх крыма и севастополя
крым
новости крыма
общество
елена демидова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории водоснабжение, нарушенное вследствие аварии на магистральном водоводе, восстановят не раньше вечера субботы, 27 мая. Об этом сообщила глава города Елена Демидова.По ее информации, аварийно-восстановительные работы на сегодняшний момент выполнены. На заполнение системы понадобятся сутки.Авария магистральном водоводе произошла в районе с. Прибрежное накануне вечером. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.График подвоза воды корректируют, исходя из поступающих заявок в диспетчерскую.Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 821-31-37, +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС +7 (36569) 33-3-15.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентовПочему в Симферополе ночью пропал светЖители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиарда
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, евпатория, жкх, жкх крыма и севастополя, крым, новости крыма, общество, елена демидова
Когда в Евпатории дадут воду

В Евпатории полностью восстановят водоснабжение не раньше вечера субботы - власти

19:21 26.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории водоснабжение, нарушенное вследствие аварии на магистральном водоводе, восстановят не раньше вечера субботы, 27 мая. Об этом сообщила глава города Елена Демидова.
По ее информации, аварийно-восстановительные работы на сегодняшний момент выполнены. На заполнение системы понадобятся сутки.
"Ожидаем полного восстановления водоснабжения не раньше вечера субботы, 27 мая. Завтра продолжится подвоз воды водовозками. Сегодня по городу работает 17 машин", - написала Демидова в своем Telegram-канале .
Авария магистральном водоводе произошла в районе с. Прибрежное накануне вечером. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.
График подвоза воды корректируют, исходя из поступающих заявок в диспетчерскую.
Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 821-31-37, +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС +7 (36569) 33-3-15.
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