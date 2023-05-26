https://crimea.ria.ru/20230526/kogda-v-evpatorii-dadut-vodu-1128996742.html

Когда в Евпатории дадут воду

Когда в Евпатории дадут воду - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Когда в Евпатории дадут воду

В Евпатории водоснабжение, нарушенное вследствие аварии на магистральном водоводе, восстановят не раньше вечера субботы, 27 мая. Об этом сообщила глава города... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T19:21

2023-05-26T19:21

2023-05-26T19:21

вода в крыму

евпатория

жкх

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крым

новости крыма

общество

елена демидова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории водоснабжение, нарушенное вследствие аварии на магистральном водоводе, восстановят не раньше вечера субботы, 27 мая. Об этом сообщила глава города Елена Демидова.По ее информации, аварийно-восстановительные работы на сегодняшний момент выполнены. На заполнение системы понадобятся сутки.Авария магистральном водоводе произошла в районе с. Прибрежное накануне вечером. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.График подвоза воды корректируют, исходя из поступающих заявок в диспетчерскую.Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 821-31-37, +7 (36569) 3-33-88 и ЕДДС +7 (36569) 33-3-15.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентовПочему в Симферополе ночью пропал светЖители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиарда

евпатория

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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