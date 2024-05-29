https://crimea.ria.ru/20240529/vlasti-evpatorii-prinyali-mery-na-sluchay-avarii-na-vodovode-1137697046.html

Власти Евпатории приняли меры на случай аварии на водоводе

Власти Евпатории приняли меры на случай аварии на водоводе - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Власти Евпатории приняли меры на случай аварии на водоводе

Власти Евпатории на случай очередной аварии на старом водоводе закупили большие бочки для воды. Об этом в ходе прямого эфира на платформе "ВКонтакте" сообщил... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T18:38

2024-05-29T18:38

2024-05-29T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Власти Евпатории на случай очередной аварии на старом водоводе закупили большие бочки для воды. Об этом в ходе прямого эфира на платформе "ВКонтакте" сообщил глава администрации города Александр Юрьев.Ранее, когда было приостановлено водоснабжение потребителей в Евпатории и пригородах, глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что властям придется увеличить количество спецмашин для доставки воды жителям Евпатории и установить на улицах большие емкости."Мы привезли большие бочки. Спасибо правительству Крыма за помощь. Сейчас бочки находятся на складе. Если, не дай Бог, опять случится такая беда (отключение воды – ред.), то, чтобы очереди за машинами (с водой) не стояли, мы расставим бочки, будет осуществляться подвоз", - сказал Юрьев.И добавил, что такого, когда не было воды пять дней, и машины не успевали ее разводить, не повторится.Также он напомнил, что работы по прокладке нового трубопровода ведутся. В настоящее время вода продолжает поступать по старому водопроводу, где бывают утечки, однако уже не такие массовые, как раньше.При этом он также порекомендовал евпаторийцам держать дома на случай аварии литров 10-15 питьевой воды, и поблагодарил горожан за понимание.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Из-за аварий на сетях сроки возобновления водоснабжения затянулись. Вода начала поступать жителям Евпатории только вечером в четверг, 23 мая. Но уже на следующий день сообщалось, что два евпаторийских поселка из-за порыва на сетях все еще остаются без воды после работы по замене аварийного участка водовода.Как позже сообщили в пресс-службе компании "Вода Крыма", евпаторийцам сделают перерасчет за период отсутствия воды с 18 по 25 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеОтключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейВо сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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