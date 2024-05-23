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Для водоснабжения Евпатории могут принять дополнительные меры – Аксенов - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Для водоснабжения Евпатории могут принять дополнительные меры – Аксенов
Для водоснабжения Евпатории могут принять дополнительные меры – Аксенов - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Для водоснабжения Евпатории могут принять дополнительные меры – Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что властям придется увеличить количество спецмашин для доставки воды жителям Евпатории и установить на улицах РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T12:22
2024-05-23T12:57
сергей аксенов
евпатория
вода крыма
вода в крыму
водоснабжение
водовод
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что властям придется увеличить количество спецмашин для доставки воды жителям Евпатории и установить на улицах большие емкости, если ситуацию с водоснабжением в городе не удастся стабилизировать до конца сегодняшнего дня.И выразил надежду, что сегодня эта ситуация решится. "Но если увидим, что к девяти вечера тенденция не выравнивается, добавим количество водовозок, вплоть до установки больших емкостей", – уточнил он.Глава республики заверил, что специалисты делают все возможное, чтобы наладить водоснабжение в Евпатории до конца дня. По его словам, городские сети водоснабжения устарели, поэтому когда давление в трубах увеличиваются, возникают прорывы."Вчера начали подавать воду. На два-три этажа вода доходит, потом начинают поднимать давление – и возникает аварийность на некоторых участках… Труба сыплется, она гнилая. Только давление подняли – опять в пяти-шести местах порывы", - пояснил он.Аксенов также заверил, что проблема с водоснабжением Евпатории будет окончательно решена, когда завершится монтаж 21 километра новых сетей.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планировали возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.В пресс-службе предприятия "Вода Крыма" заявили, что ситуация с водоснабжением потребителей в Евпатории должна быть стабилизирована до конца дня 23 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейАвария на водоводе в Евпатории: как будут работать сады и школыОбходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн
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сергей аксенов, евпатория, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, водовод, новости крыма, крым
Для водоснабжения Евпатории могут принять дополнительные меры – Аксенов

Для нормализации водоснабжения в Евпатории могут принять дополнительные меры – Аксенов

12:22 23.05.2024 (обновлено: 12:57 23.05.2024)
 
© РИА Новости КрымРемонт магистрального водовода
Ремонт магистрального водовода - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что властям придется увеличить количество спецмашин для доставки воды жителям Евпатории и установить на улицах большие емкости, если ситуацию с водоснабжением в городе не удастся стабилизировать до конца сегодняшнего дня.

"Договорились, что к шести часам вечера сегодня будет пробный запуск, проведем тестовый режим, и в девять часов вечера будет окончательное заявление "Воды Крыма", – сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

И выразил надежду, что сегодня эта ситуация решится. "Но если увидим, что к девяти вечера тенденция не выравнивается, добавим количество водовозок, вплоть до установки больших емкостей", – уточнил он.
Глава республики заверил, что специалисты делают все возможное, чтобы наладить водоснабжение в Евпатории до конца дня. По его словам, городские сети водоснабжения устарели, поэтому когда давление в трубах увеличиваются, возникают прорывы.
"Вчера начали подавать воду. На два-три этажа вода доходит, потом начинают поднимать давление – и возникает аварийность на некоторых участках… Труба сыплется, она гнилая. Только давление подняли – опять в пяти-шести местах порывы", - пояснил он.
Аксенов также заверил, что проблема с водоснабжением Евпатории будет окончательно решена, когда завершится монтаж 21 километра новых сетей.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.
Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планировали возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.
В пресс-службе предприятия "Вода Крыма" заявили, что ситуация с водоснабжением потребителей в Евпатории должна быть стабилизирована до конца дня 23 мая.
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