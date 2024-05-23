https://crimea.ria.ru/20240523/dlya-vodosnabzheniya-evpatorii-primut-dopolnitelnye-mery--aksenov-1137518026.html

Для водоснабжения Евпатории могут принять дополнительные меры – Аксенов

Для водоснабжения Евпатории могут принять дополнительные меры – Аксенов - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Для водоснабжения Евпатории могут принять дополнительные меры – Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что властям придется увеличить количество спецмашин для доставки воды жителям Евпатории и установить на улицах РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T12:22

2024-05-23T12:22

2024-05-23T12:57

сергей аксенов

евпатория

вода крыма

вода в крыму

водоснабжение

водовод

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/14/1135868425_8:0:820:457_1920x0_80_0_0_66775d72c52f1102ba560aac50ccba03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что властям придется увеличить количество спецмашин для доставки воды жителям Евпатории и установить на улицах большие емкости, если ситуацию с водоснабжением в городе не удастся стабилизировать до конца сегодняшнего дня.И выразил надежду, что сегодня эта ситуация решится. "Но если увидим, что к девяти вечера тенденция не выравнивается, добавим количество водовозок, вплоть до установки больших емкостей", – уточнил он.Глава республики заверил, что специалисты делают все возможное, чтобы наладить водоснабжение в Евпатории до конца дня. По его словам, городские сети водоснабжения устарели, поэтому когда давление в трубах увеличиваются, возникают прорывы."Вчера начали подавать воду. На два-три этажа вода доходит, потом начинают поднимать давление – и возникает аварийность на некоторых участках… Труба сыплется, она гнилая. Только давление подняли – опять в пяти-шести местах порывы", - пояснил он.Аксенов также заверил, что проблема с водоснабжением Евпатории будет окончательно решена, когда завершится монтаж 21 километра новых сетей.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планировали возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.В пресс-службе предприятия "Вода Крыма" заявили, что ситуация с водоснабжением потребителей в Евпатории должна быть стабилизирована до конца дня 23 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейАвария на водоводе в Евпатории: как будут работать сады и школыОбходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, евпатория, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, водовод, новости крыма, крым