Рейтинг@Mail.ru
Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240523/yaltintsy-zadolzhali-za-teplo-22-milliona-rubley-1137515702.html
Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн
Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн
Ялтинцы задолжали за отопление 22 миллиона рублей, специалисты обходят дома должников вместе с приставами, сообщила глава города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T11:02
2024-05-23T11:10
ялта
новости крыма
янина павленко
федеральная служба судебных приставов (фссп)
теплоснабжение
жкх крыма и севастополя
долги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786485_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bd6216311b2dc43e1338fa4dc18f6949.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Ялтинцы задолжали за отопление 22 миллиона рублей, специалисты обходят дома должников вместе с приставами, сообщила глава города Янина Павленко.По ее словам, в результате этой работы задолженность частично сокращается, однако есть случаи ареста имущества в счет погашения долга. При этом мэр города напомнила, что от уровня оплаты услуг зависит качество подготовки к следующему отопительному сезону.Эта работа ведется уже сейчас: в рамках инвестпрограммы "Ялтинские тепловые сети" закупили 24 котла, которые будут установлены в 13 котельных, обеспечивающих около тысячи абонентов, и ряд социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назван самый большой долг за отоплениеБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыДолги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786485_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9a9927ce5154966c85ff77f3f0619764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, новости крыма, янина павленко, федеральная служба судебных приставов (фссп), теплоснабжение, жкх крыма и севастополя, долги
Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн

Ялтинские потребители задолжали за отопление 22 миллиона рублей – Павленко

11:02 23.05.2024 (обновлено: 11:10 23.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Ялтинцы задолжали за отопление 22 миллиона рублей, специалисты обходят дома должников вместе с приставами, сообщила глава города Янина Павленко.

"Долг перед предприятием составляет 22 миллиона рублей, поэтому специалисты вместе с приставами идут по домам должников", – написала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, в результате этой работы задолженность частично сокращается, однако есть случаи ареста имущества в счет погашения долга. При этом мэр города напомнила, что от уровня оплаты услуг зависит качество подготовки к следующему отопительному сезону.
Эта работа ведется уже сейчас: в рамках инвестпрограммы "Ялтинские тепловые сети" закупили 24 котла, которые будут установлены в 13 котельных, обеспечивающих около тысячи абонентов, и ряд социальных объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму назван самый большой долг за отопление
Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены
Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей
 
ЯлтаНовости КрымаЯнина ПавленкоФедеральная служба судебных приставов (ФССП)ТеплоснабжениеЖКХ Крыма и СевастополяДолги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31В Крыму женщина с детьми заблудилась в лесу
11:17Когда в Евпатории восстановят водоснабжение – ответ "Воды Крыма"
11:02Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн
10:46Бастрыкин взял на контроль дело о массовой драке в Симферополе
10:25Российским туристам запретили въезд в еще одну страну
10:12Арестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин
10:02Володин ответил на слова Блинкена о гибели президента Ирана
09:53Успели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино
09:44Беспилотник разрушил дом в Белгородской области: погибла женщина
09:17В школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию
08:57Не успеют: эксперт об обещании ЕС процентов для ВСУ из российских активов
08:3032 снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
08:11Куда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовки
07:52В Севастополе в четверг не будет света: список адресов
07:27ВСУ ударили по Белгороду: прямое попадание по территории детских лагерей
07:03Оставляет на коже язвы и ожоги: Крыму расцвела купина неопалимая
06:37Польша хочет использовать ПВО возле границ страны против российских ракет
06:02ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронта
00:01Тепло и ветрено: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 мая
Лента новостейМолния