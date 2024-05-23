https://crimea.ria.ru/20240523/yaltintsy-zadolzhali-za-teplo-22-milliona-rubley-1137515702.html
Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн
Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн
Ялтинцы задолжали за отопление 22 миллиона рублей, специалисты обходят дома должников вместе с приставами, сообщила глава города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T11:02
2024-05-23T11:02
2024-05-23T11:10
ялта
новости крыма
янина павленко
федеральная служба судебных приставов (фссп)
теплоснабжение
жкх крыма и севастополя
долги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Ялтинцы задолжали за отопление 22 миллиона рублей, специалисты обходят дома должников вместе с приставами, сообщила глава города Янина Павленко.По ее словам, в результате этой работы задолженность частично сокращается, однако есть случаи ареста имущества в счет погашения долга. При этом мэр города напомнила, что от уровня оплаты услуг зависит качество подготовки к следующему отопительному сезону.Эта работа ведется уже сейчас: в рамках инвестпрограммы "Ялтинские тепловые сети" закупили 24 котла, которые будут установлены в 13 котельных, обеспечивающих около тысячи абонентов, и ряд социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назван самый большой долг за отоплениеБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыДолги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей
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ялта, новости крыма, янина павленко, федеральная служба судебных приставов (фссп), теплоснабжение, жкх крыма и севастополя, долги
Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн
Ялтинские потребители задолжали за отопление 22 миллиона рублей – Павленко
11:02 23.05.2024 (обновлено: 11:10 23.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Ялтинцы задолжали за отопление 22 миллиона рублей, специалисты обходят дома должников вместе с приставами, сообщила глава города Янина Павленко.
"Долг перед предприятием составляет 22 миллиона рублей, поэтому специалисты вместе с приставами идут по домам должников", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее словам, в результате этой работы задолженность частично сокращается, однако есть случаи ареста имущества в счет погашения долга. При этом мэр города напомнила, что от уровня оплаты услуг зависит качество подготовки к следующему отопительному сезону.
Эта работа ведется уже сейчас: в рамках инвестпрограммы "Ялтинские тепловые сети" закупили 24 котла, которые будут установлены в 13 котельных, обеспечивающих около тысячи абонентов, и ряд социальных объектов.
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