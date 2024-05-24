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Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды

Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды

Два евпаторийских поселка из-за порыва на сетях все еще остаются без воды после работы по замене аварийного участка водовода, сообщил в пятницу глава... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T10:57

2024-05-24T10:57

2024-05-24T10:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Два евпаторийских поселка из-за порыва на сетях все еще остаются без воды после работы по замене аварийного участка водовода, сообщил в пятницу глава администрации Евпатории Александр Юрьев.Подвоз воды в поселки будет обеспечен. Водоснабжение в городе и остальных населенных пунктах муниципалитета восстановлено, специалисты занимаются решением точечных вопросов и проверяют внутридомовые системы. При этом местные власти просят жителей рационально использовать воду.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Из-за аварий на сетях сроки возобновления водоснабжения затянулись. Вода начала поступать жителям Евпатории только вечером в четверг.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьТрубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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