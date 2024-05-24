Рейтинг@Mail.ru
Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240524/novaya-avariya-na-vodovode-v-evpatorii---chast-abonentov-bez-vody-1137542966.html
Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды
Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды
Два евпаторийских поселка из-за порыва на сетях все еще остаются без воды после работы по замене аварийного участка водовода, сообщил в пятницу глава... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T10:57
2024-05-24T10:57
новости
новости крыма
евпатория
вода крыма
вода в крыму
отключение воды в крыму
крым
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_0:113:1618:1023_1920x0_80_0_0_c0719f6d2caad3651ef242d96515e0b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Два евпаторийских поселка из-за порыва на сетях все еще остаются без воды после работы по замене аварийного участка водовода, сообщил в пятницу глава администрации Евпатории Александр Юрьев.Подвоз воды в поселки будет обеспечен. Водоснабжение в городе и остальных населенных пунктах муниципалитета восстановлено, специалисты занимаются решением точечных вопросов и проверяют внутридомовые системы. При этом местные власти просят жителей рационально использовать воду.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Из-за аварий на сетях сроки возобновления водоснабжения затянулись. Вода начала поступать жителям Евпатории только вечером в четверг.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьТрубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_95:0:1535:1080_1920x0_80_0_0_00aac5e43d4df006c279e0f04b98d3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, евпатория, вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, крым, жкх крыма и севастополя
Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды

Два евпаторийских поселка остаются без воды - мэр Юрьев

10:57 24.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Два евпаторийских поселка из-за порыва на сетях все еще остаются без воды после работы по замене аварийного участка водовода, сообщил в пятницу глава администрации Евпатории Александр Юрьев.
"Из-за порыва без воды остаются жители поселка Новоозерное. На месте аварии работает бригада. В Мирном вода подается по графику с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00", - сообщил мэр.
Подвоз воды в поселки будет обеспечен. Водоснабжение в городе и остальных населенных пунктах муниципалитета восстановлено, специалисты занимаются решением точечных вопросов и проверяют внутридомовые системы. При этом местные власти просят жителей рационально использовать воду.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Из-за аварий на сетях сроки возобновления водоснабжения затянулись. Вода начала поступать жителям Евпатории только вечером в четверг.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей
Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе
 
НовостиНовости КрымаЕвпаторияВода КрымаВода в КрымуОтключение воды в КрымуКрымЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды
10:49В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура
10:09В Севастополе морской транспорт остановил движение
10:05Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика
09:59Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
09:51Работа керченской паромной переправы приостановлена
09:21Ветер до 28 м/с: на Новороссийск идет шторм
09:17Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу
08:50НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
08:30Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ
08:26Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"
07:46Где в Севастополе не будет света в пятницу
07:39Большая часть жителей Херсонской области получили российские паспорта
07:22За ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS
07:17У берегов Крыма морская авиация уничтожила три безэкипажных катера
07:03Сколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей
06:45Клещи атакуют Крым: выявлены случаи заражения боррелиозом
06:01Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 мая
Лента новостейМолния