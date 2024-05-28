https://crimea.ria.ru/20240528/zhitelyam-evpatorii-snizyat-platu-za-vodu-iz-za-avarii-na-setyakh-1137646497.html

Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях

Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях

Евпаторийцам сделают перерасчет за период отсутствия воды с 18 по 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T10:22

2024-05-28T10:22

2024-05-28T10:22

вода крыма

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вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Евпаторийцам сделают перерасчет за период отсутствия воды с 18 по 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма"."Абонентам, производящим расчеты по показаниям приборов учета, размер платы за услугу будет снижен на 15 процентов за май", - сказано в сообщении.Для абонентов, производящих расчеты за услуги по нормативу, плата за указанный период взыматься не будет.Уточняется, что перерасчет будет проведен автоматически – подавать заявления для этого нет необходимости.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Из-за аварий на сетях сроки возобновления водоснабжения затянулись. Вода начала поступать жителям Евпатории только вечером 23 мая. Из-за порывов на сетях 24 мая без воды все еще оставались два поселка - Новоозерное и Мирный.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьТрубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, евпатория, жкх крыма и севастополя, общество, цены и тарифы, вода в крыму