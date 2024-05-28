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Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях
Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях
Евпаторийцам сделают перерасчет за период отсутствия воды с 18 по 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T10:22
2024-05-28T10:22
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Евпаторийцам сделают перерасчет за период отсутствия воды с 18 по 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма"."Абонентам, производящим расчеты по показаниям приборов учета, размер платы за услугу будет снижен на 15 процентов за май", - сказано в сообщении.Для абонентов, производящих расчеты за услуги по нормативу, плата за указанный период взыматься не будет.Уточняется, что перерасчет будет проведен автоматически – подавать заявления для этого нет необходимости.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Из-за аварий на сетях сроки возобновления водоснабжения затянулись. Вода начала поступать жителям Евпатории только вечером 23 мая. Из-за порывов на сетях 24 мая без воды все еще оставались два поселка - Новоозерное и Мирный.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьТрубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе
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РИА Новости Крым
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вода крыма, евпатория, жкх крыма и севастополя, общество, цены и тарифы, вода в крыму
Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях

Евпаторийцам снизят плату за воду на 15% из-за аварии на сетях

10:22 28.05.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПочтовые ящики
Почтовые ящики - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Евпаторийцам сделают перерасчет за период отсутствия воды с 18 по 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"Абонентам, производящим расчеты по показаниям приборов учета, размер платы за услугу будет снижен на 15 процентов за май", - сказано в сообщении.
Для абонентов, производящих расчеты за услуги по нормативу, плата за указанный период взыматься не будет.
Уточняется, что перерасчет будет проведен автоматически – подавать заявления для этого нет необходимости.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Из-за аварий на сетях сроки возобновления водоснабжения затянулись. Вода начала поступать жителям Евпатории только вечером 23 мая. Из-за порывов на сетях 24 мая без воды все еще оставались два поселка - Новоозерное и Мирный.
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