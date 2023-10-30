Массовое ДТП в Керчи: один погибший и четверо пострадавших

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо, в том числе подросток, пострадали в массовом ДТП в Керчи. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту аварии, сообщили в пресс-службах обоих ведомств.ДТП произошло в понедельник рано утром на шоссе Героев Сталинграда. В результате аварии 61-летний водитель автомобиля Daewoo был смертельно травмирован, пассажир автомобиля Ford, водитель, пассажир автомобиля Geely и 15-летний пассажир Nissan с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.Полиция начала проверку по факту ДТП, ее ход контролирует прокуратура республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо, в том числе подросток, пострадали в массовом ДТП в Керчи. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту аварии, сообщили в пресс-службах обоих ведомств.
ДТП произошло в понедельник рано утром на шоссе Героев Сталинграда.
"Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, осуществляя движение со стороны улицы Орджоникидзе в направлении ул. Буденого, допустил наезд на стоящие на перекрестке на запрещающий сигнал светофора транспортные средства: автомобиль Daewoo, Nissan, Ford и Geely", - говорится в сообщении МВД по РК.
В результате аварии 61-летний водитель автомобиля Daewoo был смертельно травмирован, пассажир автомобиля Ford, водитель, пассажир автомобиля Geely и 15-летний пассажир Nissan с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
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