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Массовое ДТП в Керчи: один погибший и четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Массовое ДТП в Керчи: один погибший и четверо пострадавших
Массовое ДТП в Керчи: один погибший и четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Массовое ДТП в Керчи: один погибший и четверо пострадавших
Один человек погиб и четверо, в том числе подросток, пострадали в массовом ДТП в Керчи. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту аварии, сообщили в... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T08:55
2023-10-30T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо, в том числе подросток, пострадали в массовом ДТП в Керчи. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту аварии, сообщили в пресс-службах обоих ведомств.ДТП произошло в понедельник рано утром на шоссе Героев Сталинграда. В результате аварии 61-летний водитель автомобиля Daewoo был смертельно травмирован, пассажир автомобиля Ford, водитель, пассажир автомобиля Geely и 15-летний пассажир Nissan с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.Полиция начала проверку по факту ДТП, ее ход контролирует прокуратура республики.
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Массовое ДТП в Керчи: один погибший и четверо пострадавших

В Керчи в ДТП с пятью авто один человек погиб и четверо пострадали

08:55 30.10.2023 (обновлено: 09:12 30.10.2023)
 
© МВД по Республике КрымДТП
ДТП
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо, в том числе подросток, пострадали в массовом ДТП в Керчи. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту аварии, сообщили в пресс-службах обоих ведомств.
ДТП произошло в понедельник рано утром на шоссе Героев Сталинграда.
"Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, осуществляя движение со стороны улицы Орджоникидзе в направлении ул. Буденого, допустил наезд на стоящие на перекрестке на запрещающий сигнал светофора транспортные средства: автомобиль Daewoo, Nissan, Ford и Geely", - говорится в сообщении МВД по РК.
В результате аварии 61-летний водитель автомобиля Daewoo был смертельно травмирован, пассажир автомобиля Ford, водитель, пассажир автомобиля Geely и 15-летний пассажир Nissan с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
© МВД по Республике КрымДТП с пятью авто
ДТП с пятью авто
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ДТП с пятью авто
© МВД по Республике Крым
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© МВД по Республике Крым
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ДТП с пятью авто
© МВД по Республике Крым
Полиция начала проверку по факту ДТП, ее ход контролирует прокуратура республики.
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