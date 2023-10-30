https://crimea.ria.ru/20231030/massovoe-dtp-v-kerchi-odin-pogibshiy-i-chetvero-postradavshikh-1132406517.html

Массовое ДТП в Керчи: один погибший и четверо пострадавших

Массовое ДТП в Керчи: один погибший и четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Массовое ДТП в Керчи: один погибший и четверо пострадавших

Один человек погиб и четверо, в том числе подросток, пострадали в массовом ДТП в Керчи. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту аварии, сообщили в... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T08:55

2023-10-30T08:55

2023-10-30T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо, в том числе подросток, пострадали в массовом ДТП в Керчи. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту аварии, сообщили в пресс-службах обоих ведомств.ДТП произошло в понедельник рано утром на шоссе Героев Сталинграда. В результате аварии 61-летний водитель автомобиля Daewoo был смертельно травмирован, пассажир автомобиля Ford, водитель, пассажир автомобиля Geely и 15-летний пассажир Nissan с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.Полиция начала проверку по факту ДТП, ее ход контролирует прокуратура республики.

https://crimea.ria.ru/20231029/smertelnoe-dtp-v-leninskom-rayone-pogib-peshekhod-1132390308.html

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2023

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