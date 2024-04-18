В Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокате
В Крыму 9-летний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Крыму 9-летний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Водитель автомобиля Skoda Rapid, двигаясь по улице Генерала Попова, допустил наезд на 9-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода без сопровождения родителей. В результате происшествия ребенок получил различные травмы, с которыми доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.
По данным МВД по республике, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура.
Группа сенаторов ранее внесла в Госдуму законопроект об установлении специальной ответственности для пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагается ввести штраф в размере 20-30 тысяч рублей за управление в нетрезвом виде, 2-3 тысячи рублей – за езду вдвоем на одном транспортном средстве, 2-2,5 тысячи рублей – за создание помех пешеходам на тротуаре.
Руководитель методологического отдела центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев в комментарии РИА Новости Крым заявил, что принятие такого закона уже давно назрело и будет иметь положительный эффект, но при определенных условиях, в том числе при создании в городах специально оборудованных дорожек и выделенных полос для СИМ. Кроме того, эксперт обратил внимание на важность обучения пользователей самокатов.
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