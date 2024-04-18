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В Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокате - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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В Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокате
В Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокате - РИА Новости Крым, 18.04.2024
В Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокате
В Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T19:42
2024-04-18T19:42
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным МВД по республике, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура.Группа сенаторов ранее внесла в Госдуму законопроект об установлении специальной ответственности для пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагается ввести штраф в размере 20-30 тысяч рублей за управление в нетрезвом виде, 2-3 тысячи рублей – за езду вдвоем на одном транспортном средстве, 2-2,5 тысячи рублей – за создание помех пешеходам на тротуаре.Руководитель методологического отдела центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев в комментарии РИА Новости Крым заявил, что принятие такого закона уже давно назрело и будет иметь положительный эффект, но при определенных условиях, в том числе при создании в городах специально оборудованных дорожек и выделенных полос для СИМ. Кроме того, эксперт обратил внимание на важность обучения пользователей самокатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафыШтрафы, арест и обязательная регистрация: что ждет водителей самокатовЭксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мвд по республике крым, прокуратура республики крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе, дети, новости крыма, керчь
В Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокате

В Крыму 9-летний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля

19:42 18.04.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Крыму 9-летний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля
В Крыму 9-летний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Водитель автомобиля Skoda Rapid, двигаясь по улице Генерала Попова, допустил наезд на 9-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода без сопровождения родителей. В результате происшествия ребенок получил различные травмы, с которыми доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

По данным МВД по республике, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура.
Группа сенаторов ранее внесла в Госдуму законопроект об установлении специальной ответственности для пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагается ввести штраф в размере 20-30 тысяч рублей за управление в нетрезвом виде, 2-3 тысячи рублей – за езду вдвоем на одном транспортном средстве, 2-2,5 тысячи рублей – за создание помех пешеходам на тротуаре.
Руководитель методологического отдела центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев в комментарии РИА Новости Крым заявил, что принятие такого закона уже давно назрело и будет иметь положительный эффект, но при определенных условиях, в том числе при создании в городах специально оборудованных дорожек и выделенных полос для СИМ. Кроме того, эксперт обратил внимание на важность обучения пользователей самокатов.
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