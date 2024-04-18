https://crimea.ria.ru/20240418/v-krymu-voditel-legkovushki-sbil-rebenka-na-samokate-1136664598.html

В Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокате

В Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокате - РИА Новости Крым, 18.04.2024

В Крыму водитель легковушки сбил ребенка на самокате

В Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T19:42

2024-04-18T19:42

2024-04-18T19:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным МВД по республике, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура.Группа сенаторов ранее внесла в Госдуму законопроект об установлении специальной ответственности для пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагается ввести штраф в размере 20-30 тысяч рублей за управление в нетрезвом виде, 2-3 тысячи рублей – за езду вдвоем на одном транспортном средстве, 2-2,5 тысячи рублей – за создание помех пешеходам на тротуаре.Руководитель методологического отдела центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев в комментарии РИА Новости Крым заявил, что принятие такого закона уже давно назрело и будет иметь положительный эффект, но при определенных условиях, в том числе при создании в городах специально оборудованных дорожек и выделенных полос для СИМ. Кроме того, эксперт обратил внимание на важность обучения пользователей самокатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафыШтрафы, арест и обязательная регистрация: что ждет водителей самокатовЭксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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