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На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший
На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший - РИА Новости Крым, 27.06.2024
На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T15:04
2024-06-27T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла на автодороге г. Лабинск – п. Мостовской – граница КЧР. Водитель КамАЗа не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля марки Fiat, который поворачивал налево. От удара легковушку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Лада Гранта".Во вторник сообщалось о том, что в районе поселка Кача возле Севастополя произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Днем ранее смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Крыма. На автодороге Таврида вблизи села Батальное водитель 1953 года рождения управляя автомобилем "Лада Гранта", двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии не справился с управлением.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в КузбассеВ Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машинеВ ДТП с грузовиком под Севастополем погиб человек
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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дтп, кубань, новости, происшествия, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, автомобиль

На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший

15:04 27.06.2024
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниНа Кубани в тройном ДТП с грузовиком погиб пассажир и пострадали два водителя
На Кубани в тройном ДТП с грузовиком погиб пассажир и пострадали два водителя
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Авария произошла на автодороге г. Лабинск – п. Мостовской – граница КЧР. Водитель КамАЗа не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля марки Fiat, который поворачивал налево. От удара легковушку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Лада Гранта".

"В результате ДТП пассажирка "FIAT" скончалась на месте до приезда "скорой помощи", водитель автомобиля "FIAT" и водитель автомобиля "Лада Гранта" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ЦРБ Лабинска", – говорится в сообщении.

Во вторник сообщалось о том, что в районе поселка Кача возле Севастополя произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Днем ранее смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Крыма. На автодороге Таврида вблизи села Батальное водитель 1953 года рождения управляя автомобилем "Лада Гранта", двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии не справился с управлением.
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ДТПКубаньНовостиПроисшествияКраснодарский крайГосавтоинспекция КубаниАвтомобиль
 
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