https://crimea.ria.ru/20240627/na-kubani-stolknulis-kamaz-i-dve-legkovushki--est-pogibshiy-1138401933.html

На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший

На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший - РИА Новости Крым, 27.06.2024

На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T15:04

2024-06-27T15:04

2024-06-27T15:04

дтп

кубань

новости

происшествия

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

автомобиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138401812_0:18:1173:678_1920x0_80_0_0_6597ae64307da28021f7c25da7fd42b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла на автодороге г. Лабинск – п. Мостовской – граница КЧР. Водитель КамАЗа не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля марки Fiat, который поворачивал налево. От удара легковушку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Лада Гранта".Во вторник сообщалось о том, что в районе поселка Кача возле Севастополя произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Днем ранее смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Крыма. На автодороге Таврида вблизи села Батальное водитель 1953 года рождения управляя автомобилем "Лада Гранта", двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии не справился с управлением.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в КузбассеВ Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машинеВ ДТП с грузовиком под Севастополем погиб человек

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, кубань, новости, происшествия, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, автомобиль