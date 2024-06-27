https://crimea.ria.ru/20240627/na-kubani-stolknulis-kamaz-i-dve-legkovushki--est-pogibshiy-1138401933.html
На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший
На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший - РИА Новости Крым, 27.06.2024
На Кубани столкнулись КамАЗ и две легковушки – есть погибший
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T15:04
2024-06-27T15:04
2024-06-27T15:04
дтп
кубань
новости
происшествия
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
автомобиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138401812_0:18:1173:678_1920x0_80_0_0_6597ae64307da28021f7c25da7fd42b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла на автодороге г. Лабинск – п. Мостовской – граница КЧР. Водитель КамАЗа не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля марки Fiat, который поворачивал налево. От удара легковушку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Лада Гранта".Во вторник сообщалось о том, что в районе поселка Кача возле Севастополя произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Днем ранее смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Крыма. На автодороге Таврида вблизи села Батальное водитель 1953 года рождения управляя автомобилем "Лада Гранта", двигаясь со стороны Керчи в направлении Феодосии не справился с управлением.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в КузбассеВ Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машинеВ ДТП с грузовиком под Севастополем погиб человек
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138401812_123:0:1051:696_1920x0_80_0_0_a3c9497016efe00993aef9e8dd3ed482.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, кубань, новости, происшествия, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, автомобиль