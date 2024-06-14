https://crimea.ria.ru/20240614/pyat-chelovek-postradali-v-dtp-so-shkolnym-avtobusom-v-kuzbasse-1138101204.html

Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе

Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии со школьным автобусом в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T07:11

2024-06-14T07:11

2024-06-14T07:11

дтп

кемеровская область

происшествия

дети

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии со школьным автобусом в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.ДТП произошло утром на трассе "Кемерово - Новокузнецк" возле поселка Октябрьский Прокопьевского округа.Обстоятельства дорожного инцидента, в котором пострадали дети, выясняются. Прокуратурой Кемеровской области организована проверка. На место аварии выехал и.о. прокурора района Павел Соколов."По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом, защите прав несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе прокуратуры.Ранее в Приморье восемь детей пострадали в результате аварии со школьным автобусом. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедахДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человекаТройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое

кемеровская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, кемеровская область, происшествия, дети, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, новости