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Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии со школьным автобусом в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T07:11
2024-06-14T07:11
дтп
кемеровская область
происшествия
дети
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии со школьным автобусом в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.ДТП произошло утром на трассе "Кемерово - Новокузнецк" возле поселка Октябрьский Прокопьевского округа.Обстоятельства дорожного инцидента, в котором пострадали дети, выясняются. Прокуратурой Кемеровской области организована проверка. На место аварии выехал и.о. прокурора района Павел Соколов."По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом, защите прав несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе прокуратуры.Ранее в Приморье восемь детей пострадали в результате аварии со школьным автобусом. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедахДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человекаТройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп, кемеровская область, происшествия, дети, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, новости
Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе

В ДТП со школьным автобусом в Кемеровской области пострадали пять человек

07:11 14.06.2024
 
© Полиция КузбассаДТП в Кемеровской области, 14.06.2024
ДТП в Кемеровской области, 14.06.2024
© Полиция Кузбасса
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии со школьным автобусом в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
ДТП произошло утром на трассе "Кемерово - Новокузнецк" возле поселка Октябрьский Прокопьевского округа.
"Предварительно сотрудниками полиции установлено, что в результате столкновения автомобиля Toyota и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали с проезжей части. В салоне автобуса находились девять пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Обстоятельства дорожного инцидента, в котором пострадали дети, выясняются. Прокуратурой Кемеровской области организована проверка. На место аварии выехал и.о. прокурора района Павел Соколов.
"По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом, защите прав несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее в Приморье восемь детей пострадали в результате аварии со школьным автобусом. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту ДТП.
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ДТПКемеровская областьПроисшествиядетиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)БезопасностьНовости
 
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