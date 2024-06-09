Рейтинг@Mail.ru
Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240609/troynoe-dtp-na-kubani-s-legkovushkoy-i-dvumya-gruzovikami--pogibli-dvoe-1137977486.html
Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое
Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое
В Краснодарском крае в тройном ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T16:36
2024-06-09T16:36
новости
краснодарский край
происшествия
дтп
умвд россии по краснодарскому краю
краснодар
ейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/09/1137977371_4:0:1277:716_1920x0_80_0_0_5dd685a947a998b0832c60c0368e1a1b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в тройном ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, авария произошла 9 июня на автодороге "Краснодар – Ейск" в Брюховецком районе.В результате 30-летний пассажир легковой иномарки умер до приезда скорой помощи, водитель Toyota был доставлен в Каневскую центральную районную больницу, где скончался в течение 1,5 часов после госпитализации.По факту смертельной аварии проводится проверка, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под ПитеромВиновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд
краснодарский край
краснодар
ейск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/09/1137977371_163:0:1118:716_1920x0_80_0_0_60f9deb70ea3daa9ada0e17699ff318e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, краснодарский край, происшествия, дтп, умвд россии по краснодарскому краю, краснодар, ейск
Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое

Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Краснодарском крае

16:36 09.06.2024
 
© 23 МВДДва человека погибли в ДТП с грузовиками в Краснодарском крае
Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Краснодарском крае
© 23 МВД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в тройном ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, авария произошла 9 июня на автодороге "Краснодар – Ейск" в Брюховецком районе.

"31-летний водитель легкового автомобиля Toyota, двигаясь по обочине, допустил занос авто с выездом на встречную полосу и столкнулся с грузовым Mercedes Actros. После Toyota по касательной столкнулась с грузовой машиной "ГАЗ", – уточнили детали ДТП в полиции.

В результате 30-летний пассажир легковой иномарки умер до приезда скорой помощи, водитель Toyota был доставлен в Каневскую центральную районную больницу, где скончался в течение 1,5 часов после госпитализации.
По факту смертельной аварии проводится проверка, уточнили в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей
10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером
Виновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд
 
НовостиКраснодарский крайПроисшествияДТПУМВД России по Краснодарскому краюКраснодарЕйск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
16:36Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое
16:03Ракетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены дома
15:31Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД
14:53Было – стало: как Херсонская область развивается в составе России
14:12Армия России рвет оборону врага - уничтожены еще 1,5 тысяч боевиков ВСУ
13:46ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
13:41Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8
13:31Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя
13:12Потери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30%
12:55Пять причин приехать в Крым - инфографика
12:27ФРГ заявляет о подготовке к войне с РФ в угоду Вашингтону - Песков
11:58Уничтожают правду - Азаров о сносе памятника защитникам Севастополя
11:38Имена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войне
11:09Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ
10:50Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк
10:14Отношения Молдавии с Россией - заявления Додона
09:22На Землю обрушится еще одна мощная магнитная буря
09:09На Крымском мосту образовалась очередь
08:56Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены
Лента новостейМолния