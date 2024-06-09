https://crimea.ria.ru/20240609/troynoe-dtp-na-kubani-s-legkovushkoy-i-dvumya-gruzovikami--pogibli-dvoe-1137977486.html

Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое

Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое

В Краснодарском крае в тройном ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T16:36

2024-06-09T16:36

2024-06-09T16:36

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в тройном ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, авария произошла 9 июня на автодороге "Краснодар – Ейск" в Брюховецком районе.В результате 30-летний пассажир легковой иномарки умер до приезда скорой помощи, водитель Toyota был доставлен в Каневскую центральную районную больницу, где скончался в течение 1,5 часов после госпитализации.По факту смертельной аварии проводится проверка, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под ПитеромВиновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, происшествия, дтп, умвд россии по краснодарскому краю, краснодар, ейск