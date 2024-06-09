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Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое
Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое
В Краснодарском крае в тройном ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T16:36
2024-06-09T16:36
2024-06-09T16:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в тройном ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, авария произошла 9 июня на автодороге "Краснодар – Ейск" в Брюховецком районе.В результате 30-летний пассажир легковой иномарки умер до приезда скорой помощи, водитель Toyota был доставлен в Каневскую центральную районную больницу, где скончался в течение 1,5 часов после госпитализации.По факту смертельной аварии проводится проверка, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под ПитеромВиновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под суд
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новости, краснодарский край, происшествия, дтп, умвд россии по краснодарскому краю, краснодар, ейск
Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое
Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Краснодарском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в тройном ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, авария произошла 9 июня на автодороге "Краснодар – Ейск" в Брюховецком районе.
"31-летний водитель легкового автомобиля Toyota, двигаясь по обочине, допустил занос авто с выездом на встречную полосу и столкнулся с грузовым Mercedes Actros. После Toyota по касательной столкнулась с грузовой машиной "ГАЗ", – уточнили детали ДТП в полиции.
В результате 30-летний пассажир легковой иномарки умер до приезда скорой помощи, водитель Toyota был доставлен в Каневскую центральную районную больницу, где скончался в течение 1,5 часов после госпитализации.
По факту смертельной аварии проводится проверка, уточнили в ведомстве.
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