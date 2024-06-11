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ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека
ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека - РИА Новости Крым, 11.06.2024
ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека
Смертельное ДТП произошло на 1405 км автодороги М-4 "Дон". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T20:41
2024-06-11T20:41
происшествия
новости
краснодарский край
кубань
мвд по краснодарскому краю
дтп
трасса м-4 "дон"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло на 1405 км автодороги М-4 "Дон". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По предварительной информации, водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию. В результате произошло попутное столкновение с легковым Renault, водитель которого намеревался осуществить поворот налево, и боковое столкновение с "Газелью"."От удара легковушку отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Toyota", – уточняют в полиции.Проводится проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.На днях в Краснодарском крае произошла еще одна смертельная авария. В тройном ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли два человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детейВиновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под судВ смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, новости, краснодарский край, кубань, мвд по краснодарскому краю, дтп, трасса м-4 "дон"
ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин на трассе М-4 "Дон"

20:41 11.06.2024
 
© 23 МВДДва человека погибли в ДТП с участием четырех машин на трассе М-4 "Дон"
Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин на трассе М-4 Дон
© 23 МВД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло на 1405 км автодороги М-4 "Дон". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате ДТП водитель и пассажир Renault погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир Toyota с тяжелыми травмами госпитализированы", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию. В результате произошло попутное столкновение с легковым Renault, водитель которого намеревался осуществить поворот налево, и боковое столкновение с "Газелью".
"От удара легковушку отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Toyota", – уточняют в полиции.
Проводится проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
На днях в Краснодарском крае произошла еще одна смертельная авария. В тройном ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли два человека.
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ПроисшествияНовостиКраснодарский крайКубаньМВД по Краснодарскому краюДТПТрасса М-4 "Дон"
 
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