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ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека

ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека - РИА Новости Крым, 11.06.2024

ДТП на трассе М-4 "Дон" с участием четырех машин – погибли два человека

Смертельное ДТП произошло на 1405 км автодороги М-4 "Дон". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T20:41

2024-06-11T20:41

2024-06-11T20:41

происшествия

новости

краснодарский край

кубань

мвд по краснодарскому краю

дтп

трасса м-4 "дон"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло на 1405 км автодороги М-4 "Дон". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По предварительной информации, водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию. В результате произошло попутное столкновение с легковым Renault, водитель которого намеревался осуществить поворот налево, и боковое столкновение с "Газелью"."От удара легковушку отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль Toyota", – уточняют в полиции.Проводится проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.На днях в Краснодарском крае произошла еще одна смертельная авария. В тройном ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков погибли два человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детейВиновник смертельного ДТП с четырьмя машинами в Керчи пойдет под судВ смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, краснодарский край, кубань, мвд по краснодарскому краю, дтп, трасса м-4 "дон"