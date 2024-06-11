https://crimea.ria.ru/20240611/kak-snizit-chislo-dtp-s-voditelyami-podrostkami-na-mopedakh-1137999659.html
Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедах
Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедах - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедах
Лимиты на ужесточение законов и правил уже достигнуты и новыми ограничениями нельзя добиться уменьшения аварий на дорогах, в том числе с участием подростков на... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T21:38
2024-06-11T21:38
2024-06-11T21:38
радио "спутник в крыму"
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дети
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совет эксперта
пдд (правила дорожного движения)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Лимиты на ужесточение законов и правил уже достигнуты и новыми ограничениями нельзя добиться уменьшения аварий на дорогах, в том числе с участием подростков на мототранспорте. Такие мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.По его словам, инциденты на дорогах, в том числе с участием несовершеннолетних за рулем мопедов и мотоциклов, происходят не только в Крыму, но и по всей России и в мире. Решить эту проблему ужесточением законов и правил дорожного движения нельзя, считает эксперт."Одними правилами, ожесточениями, наказаниями ничего сейчас уже не добьешься. Потому что лимит фактически исчерпан. У нас правил достаточно", – считает он.По мнению Субботина, сегодня есть три пути решения этой проблемы. Во-первых, стоит как можно раньше начинать обучение детей правилам дорожного движения.Два других пути обеспечения безопасности на дорогах он связывает с совершенствованием автомобильной техники и дорожной инфраструктуры, причем последнее даже важнее."Развивать технику и дорожную инфраструктуру – здесь резервы просто огромные. Разделенные потоки, оборудованные обочины, освещенные дороги и, конечно, отменный асфальт. Если заниматься дорожной инфраструктурой, то количество погибших и травмированных людей – не важно, мотоцикл это или автомобиль – станет в разы меньше", – убежден Субботин.По его мнению, дороги в Крыму сейчас становятся именно такими, какими должны быть во всей России.Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев рассказал, какие правила дорожного движения в республике нарушают чаще всего. Читайте также на РИА Новости Крым:Дети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в СевастополеВ Севастополе подросток на питбайке въехал в авто и перевернулсяСмертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, дтп, дети, мнения, совет эксперта, пдд (правила дорожного движения), общество
Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедах
Эксперт назвал три пути решения проблемы аварий с участием подростков-мотоциклистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым.
Лимиты на ужесточение законов и правил уже достигнуты и новыми ограничениями нельзя добиться уменьшения аварий на дорогах, в том числе с участием подростков на мототранспорте. Такие мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
По его словам, инциденты на дорогах, в том числе с участием несовершеннолетних за рулем мопедов и мотоциклов, происходят не только в Крыму, но и по всей России и в мире. Решить эту проблему ужесточением законов и правил дорожного движения нельзя, считает эксперт.
"Одними правилами, ожесточениями, наказаниями ничего сейчас уже не добьешься. Потому что лимит фактически исчерпан. У нас правил достаточно", – считает он.
По мнению Субботина, сегодня есть три пути решения этой проблемы. Во-первых, стоит как можно раньше начинать обучение детей правилам дорожного движения.
"Знание основ движения начинается с родителей, а не с автомобильной школы даже. На дороги общего пользования нельзя выезжать до 18 лет. А я бы снизил эту планку. Там, где люди с большим автомобильным прошлым – там и движение совсем другое", – предлагает Субботин.
Два других пути обеспечения безопасности на дорогах он связывает с совершенствованием автомобильной техники и дорожной инфраструктуры, причем последнее даже важнее.
"Развивать технику и дорожную инфраструктуру – здесь резервы просто огромные. Разделенные потоки, оборудованные обочины, освещенные дороги и, конечно, отменный асфальт. Если заниматься дорожной инфраструктурой, то количество погибших и травмированных людей – не важно, мотоцикл это или автомобиль – станет в разы меньше", – убежден Субботин.
По его мнению, дороги в Крыму сейчас становятся именно такими, какими должны быть во всей России.
"Крым в этом смысле показательный со своими сегодня современными дорогами и инфраструктурой", – заключил он.
Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев рассказал, какие правила дорожного движения в республике нарушают чаще всего
.
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