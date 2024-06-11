https://crimea.ria.ru/20240611/kak-snizit-chislo-dtp-s-voditelyami-podrostkami-na-mopedakh-1137999659.html

Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедах

Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедах - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Как снизить число ДТП с водителями-подростками на мопедах

Лимиты на ужесточение законов и правил уже достигнуты и новыми ограничениями нельзя добиться уменьшения аварий на дорогах, в том числе с участием подростков на... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T21:38

2024-06-11T21:38

2024-06-11T21:38

радио "спутник в крыму"

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пдд (правила дорожного движения)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Лимиты на ужесточение законов и правил уже достигнуты и новыми ограничениями нельзя добиться уменьшения аварий на дорогах, в том числе с участием подростков на мототранспорте. Такие мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.По его словам, инциденты на дорогах, в том числе с участием несовершеннолетних за рулем мопедов и мотоциклов, происходят не только в Крыму, но и по всей России и в мире. Решить эту проблему ужесточением законов и правил дорожного движения нельзя, считает эксперт."Одними правилами, ожесточениями, наказаниями ничего сейчас уже не добьешься. Потому что лимит фактически исчерпан. У нас правил достаточно", – считает он.По мнению Субботина, сегодня есть три пути решения этой проблемы. Во-первых, стоит как можно раньше начинать обучение детей правилам дорожного движения.Два других пути обеспечения безопасности на дорогах он связывает с совершенствованием автомобильной техники и дорожной инфраструктуры, причем последнее даже важнее."Развивать технику и дорожную инфраструктуру – здесь резервы просто огромные. Разделенные потоки, оборудованные обочины, освещенные дороги и, конечно, отменный асфальт. Если заниматься дорожной инфраструктурой, то количество погибших и травмированных людей – не важно, мотоцикл это или автомобиль – станет в разы меньше", – убежден Субботин.По его мнению, дороги в Крыму сейчас становятся именно такими, какими должны быть во всей России.Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев рассказал, какие правила дорожного движения в республике нарушают чаще всего. Читайте также на РИА Новости Крым:Дети на байке и беременная на авто: подробности жуткого ДТП в СевастополеВ Севастополе подросток на питбайке въехал в авто и перевернулсяСмертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТП

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дтп, дети, мнения, совет эксперта, пдд (правила дорожного движения), общество