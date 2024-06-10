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В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине
В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине
В Бахчисарайском районе Крыма водитель автомобиля "ВАЗ" врезался в опорную стену, после чего оказался заблокирован в машине. Пострадали и водитель, и пассажир,... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T12:45
2024-06-10T12:45
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
мчс крыма
происшествия
бахчисарайский район
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма водитель автомобиля "ВАЗ" врезался в опорную стену, после чего оказался заблокирован в машине. Пострадали и водитель, и пассажир, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.Происшествие случилось ночью, сигнал в службу спасения поступил в 00:52, уточняют в ведомстве."Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пассажир также был передан медработникам", - уточнили в МЧС.Спасатели также провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП. Причины происшествия устанавливаются экспертами, сообщили в пресс-службе.8 июня в Запорожской области водитель автомобиля "ЗАЗ-1140" врезался в дерево, в результате погиб 16-летний пассажир, водитель с травмами доставлен в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двоеСмертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп в крыму и севастополе, мчс крыма, происшествия, бахчисарайский район, новости крыма, крым
В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине

В Крыму водителя деблокировали из машины после столкновения с опорной стеной

12:45 10.06.2024
 
© МЧС Республики КрымДТП в Бахчисарайском районе Крыма
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма водитель автомобиля "ВАЗ" врезался в опорную стену, после чего оказался заблокирован в машине. Пострадали и водитель, и пассажир, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
"К месту вызова выехали спасатели Бахчисарайского отряда "КРЫМ-СПАС", а также сотрудники скорой помощи и ГИБДД. На месте выяснилось, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ-21013" не справился с управлением и совершил столкновение с опорной стеной, в результате чего он оказался зажат конструкциями транспортного средства", - говорится в сообщении.
Происшествие случилось ночью, сигнал в службу спасения поступил в 00:52, уточняют в ведомстве.
"Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пассажир также был передан медработникам", - уточнили в МЧС.
© МЧС Республики КрымДТП в Бахчисарайском районе Крыма
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
© МЧС Республики Крым
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
Спасатели также провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП. Причины происшествия устанавливаются экспертами, сообщили в пресс-службе.
8 июня в Запорожской области водитель автомобиля "ЗАЗ-1140" врезался в дерево, в результате погиб 16-летний пассажир, водитель с травмами доставлен в больницу.
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