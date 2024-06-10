https://crimea.ria.ru/20240610/v-krymu-vaz-vrezalsya-v-opornuyu-stenu-voditelya-zablokirovalo-v-mashine-1137988865.html

В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине

В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине - РИА Новости Крым, 10.06.2024

В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине

В Бахчисарайском районе Крыма водитель автомобиля "ВАЗ" врезался в опорную стену, после чего оказался заблокирован в машине. Пострадали и водитель, и пассажир,... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T12:45

2024-06-10T12:45

2024-06-10T12:45

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

мчс крыма

происшествия

бахчисарайский район

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137988640_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4c17155a573fe9f03dd9a7ff0d26eb4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма водитель автомобиля "ВАЗ" врезался в опорную стену, после чего оказался заблокирован в машине. Пострадали и водитель, и пассажир, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.Происшествие случилось ночью, сигнал в службу спасения поступил в 00:52, уточняют в ведомстве."Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пассажир также был передан медработникам", - уточнили в МЧС.Спасатели также провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП. Причины происшествия устанавливаются экспертами, сообщили в пресс-службе.8 июня в Запорожской области водитель автомобиля "ЗАЗ-1140" врезался в дерево, в результате погиб 16-летний пассажир, водитель с травмами доставлен в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двоеСмертельный обгон в Сочи: водитель погибла и пострадали двое детей10 человек пострадали при столкновении автобуса с "КамАЗом" под Питером

бахчисарайский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, мчс крыма, происшествия, бахчисарайский район, новости крыма, крым