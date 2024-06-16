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В Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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В Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда
В Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда - РИА Новости Крым, 16.06.2024
В Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда
В Алуште сотрудники дорожно-постовой службы передали в суд материалы дела в отношении 60-летнего местного жителя, который ездил по городу за рулем мопеда в... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T20:57
2024-06-16T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Алуште сотрудники дорожно-постовой службы передали в суд материалы дела в отношении 60-летнего местного жителя, который ездил по городу за рулем мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что мужчина привлек внимание правоохранителей в воскресенье. Алуштинец пройти тест на наличие алкоголя в крови отказался. Он был отстранен от управления транспортным средством. В отношении водителя составлен административный протокол, материалы переданы в суд для дальнейшего принятия решения. Ему может грозить штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения до двух лет. Ранее в Нижнегорском районе Крыма ДПС попался 20-летний водитель мопеда, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный водитель наехал на двух женщин на тротуаре в селе под СевастополемПогоня со стрельбой: в Ялте полицейские задержали пьяного водителяУмерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар
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В Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда

В Алуште пенсионера могут лишить прав за езду по городу на мопеде в состоянии опьянения

20:57 16.06.2024
 
© МВД по Республике КрымВ Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда
В Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Алуште сотрудники дорожно-постовой службы передали в суд материалы дела в отношении 60-летнего местного жителя, который ездил по городу за рулем мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Отмечается, что мужчина привлек внимание правоохранителей в воскресенье.

"Водитель мопеда марки "Фантом" на улице Судакской передвигался в нехарактерной манере движения. В результате проверки водительских документов сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили у 60-летнего местного жителя, управлявшего мотороллером, признаки опьянения: нарушение речи, а также резкий запах алкоголя", - сказано в сообщении.

Алуштинец пройти тест на наличие алкоголя в крови отказался. Он был отстранен от управления транспортным средством. В отношении водителя составлен административный протокол, материалы переданы в суд для дальнейшего принятия решения. Ему может грозить штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения до двух лет.
Ранее в Нижнегорском районе Крыма ДПС попался 20-летний водитель мопеда, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело.
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