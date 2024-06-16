https://crimea.ria.ru/20240616/v-alushte-poymali-pyanogo-pensionera-za-rulem-mopeda-1138156137.html

В Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда

В Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда - РИА Новости Крым, 16.06.2024

В Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда

В Алуште сотрудники дорожно-постовой службы передали в суд материалы дела в отношении 60-летнего местного жителя, который ездил по городу за рулем мопеда в... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T20:57

2024-06-16T20:57

2024-06-16T20:57

крым

алушта

мвд по республике крым

происшествия

транспорт

новости крыма

кодекс об административных правонарушениях

алуштинский городской суд

юбк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138158399_0:0:814:458_1920x0_80_0_0_707b3ec5c279a413bc0f2832b08649b0.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Алуште сотрудники дорожно-постовой службы передали в суд материалы дела в отношении 60-летнего местного жителя, который ездил по городу за рулем мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД.Отмечается, что мужчина привлек внимание правоохранителей в воскресенье. Алуштинец пройти тест на наличие алкоголя в крови отказался. Он был отстранен от управления транспортным средством. В отношении водителя составлен административный протокол, материалы переданы в суд для дальнейшего принятия решения. Ему может грозить штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения до двух лет. Ранее в Нижнегорском районе Крыма ДПС попался 20-летний водитель мопеда, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный водитель наехал на двух женщин на тротуаре в селе под СевастополемПогоня со стрельбой: в Ялте полицейские задержали пьяного водителяУмерли двое пострадавших из-за выезда пьяного водителя на тротуар

крым

алушта

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, мвд по республике крым, происшествия, транспорт, новости крыма, кодекс об административных правонарушениях, алуштинский городской суд, юбк