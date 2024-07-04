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ВС РФ ударили по военным предприятиям Украины и нефтезаводу

ВС РФ ударили по военным предприятиям Украины и нефтезаводу - РИА Новости Крым, 04.07.2024

ВС РФ ударили по военным предприятиям Украины и нефтезаводу

Российские военные поразили два предприятия ВПК Украины, нефтеперерабатывающий завод и склад хранения ударных беспилотников. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T14:09

2024-07-04T14:09

2024-07-04T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Российские военные поразили два предприятия ВПК Украины, нефтеперерабатывающий завод и склад хранения ударных беспилотников. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Также нанесен удар по цеху производства и складу хранения ударных беспилотников, а на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.Силы ПВО сбили 37 беспилотных летательных аппаратов, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции, противорадиолокационную американскую ракету HARM и 14 реактивных снарядов HIMARS.В целом российские военные поразили скопления живой силы и военной техники противника в 128-ми районах. Читайте также на РИА Новости Крым:Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ ПутинаНе хотел убивать россиян: угнавший танк экс-боец ВСУ стал гражданином РФСекреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия