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ВС РФ ударили по военным предприятиям Украины и нефтезаводу - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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ВС РФ ударили по военным предприятиям Украины и нефтезаводу
ВС РФ ударили по военным предприятиям Украины и нефтезаводу - РИА Новости Крым, 04.07.2024
ВС РФ ударили по военным предприятиям Украины и нефтезаводу
Российские военные поразили два предприятия ВПК Украины, нефтеперерабатывающий завод и склад хранения ударных беспилотников. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Российские военные поразили два предприятия ВПК Украины, нефтеперерабатывающий завод и склад хранения ударных беспилотников. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.Также нанесен удар по цеху производства и складу хранения ударных беспилотников, а на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.Силы ПВО сбили 37 беспилотных летательных аппаратов, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции, противорадиолокационную американскую ракету HARM и 14 реактивных снарядов HIMARS.В целом российские военные поразили скопления живой силы и военной техники противника в 128-ми районах. Читайте также на РИА Новости Крым:Что позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ ПутинаНе хотел убивать россиян: угнавший танк экс-боец ВСУ стал гражданином РФСекреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия
ВС РФ ударили по военным предприятиям Украины и нефтезаводу

Российские военные ударили по военным предприятия Украины и нефтеперерабатывающему заводу

14:09 04.07.2024 (обновлено: 14:10 04.07.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Российские военные поразили два предприятия ВПК Украины, нефтеперерабатывающий завод и склад хранения ударных беспилотников. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ", - говорится в сообщении.
Также нанесен удар по цеху производства и складу хранения ударных беспилотников, а на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Силы ПВО сбили 37 беспилотных летательных аппаратов, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции, противорадиолокационную американскую ракету HARM и 14 реактивных снарядов HIMARS.
В целом российские военные поразили скопления живой силы и военной техники противника в 128-ми районах.
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