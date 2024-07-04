https://crimea.ria.ru/20240704/ne-khotel-ubivat-rossiyan-ugnavshiy-tank-eks-boets-vsu-stal-grazhdaninom-rf-1138588268.html

Не хотел убивать россиян: угнавший танк экс-боец ВСУ стал гражданином РФ

Не хотел убивать россиян: угнавший танк экс-боец ВСУ стал гражданином РФ - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Не хотел убивать россиян: угнавший танк экс-боец ВСУ стал гражданином РФ

Бывший военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и сдался российским войскам, получил российский паспорт. Об этом... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T08:49

2024-07-04T08:49

2024-07-04T08:49

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Бывший военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и сдался российским войскам, получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.В конце мая этого года на Донецком направлении Лихачев угнал танк, поскольку решил, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его уже ждали по предварительной договоренности.Бывший украинский танкист рассказал, что, будучи военнослужащим ВСУ, "не собирался ни убивать россиян, никого вообще, и шел к своей цели стать гражданином России".По Словам Лихачева, в России он намерен начать новую жизнь и создать семью. Он добавил, что ему уже поступают предложения о трудоустройстве, сам он хотел бы работать лесничим.Максим Лихачев – уроженец города Сватово Луганской Народной Республики. Отмечается, что он получил российское гражданство на основании поданного заявления в соответствии с действующим законодательством. В частности, согласно нормам, граждане Украины, постоянно проживающие либо проживавшие на территории ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года, имеют право получить паспорт гражданина РФ.Лихачев зачитал присягу, после чего сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт гражданина РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащихИз украинского плена вернули 90 российских военныхМоскалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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