https://crimea.ria.ru/20240704/unichtozheny-14-skladov-boepripasov-itogi-boev-v-zone-svo-za-sutki-1138597368.html
Уничтожены 14 складов боеприпасов: итоги боев в зоне СВО за сутки
Уничтожены 14 складов боеприпасов: итоги боев в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Уничтожены 14 складов боеприпасов: итоги боев в зоне СВО за сутки
За прошедшие сутки армия России в зоне специальной военной операции уничтожила 14 полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ на всех направлениях составили более... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T15:10
2024-07-04T15:10
2024-07-04T15:10
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки армия России в зоне специальной военной операции уничтожила 14 полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ на всех направлениях составили более 2000 боевиков, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Русская Лозовая, Нескучное и Циркуны Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих и шесть единиц техники.Группировка войск "Запад"заняла более выгодные рубежи. Бои происходили в окрестностях населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и девять единиц автомобильной и боевой техники. Были уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, при этом нанесли поражение живой силе и технике восьми штурмовых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр.Потери противника составили до 630 военнослужащих и 22 единицы техники, включая две станции радиоэлектронной борьбы. За сутки также на этом направлении уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Михайловка, Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. Потери украинских боевиков составили до 490 военнослужащих и восемь единиц техники.Группировка войск "Восток"вела боевые действия в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Нескучное, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области.ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и 11 единиц техники.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.Потери противника составили до 140 военнослужащих и 11 единиц техники.Высокоточными ударами авиации, артиллерии, ракетных войск и БПЛА были уничтожены два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 уничтожен ракетным ударом под ДнепропетровскомВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУБойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Уничтожены 14 складов боеприпасов: итоги боев в зоне СВО за сутки
Армия России за сутки уничтожила более 2000 украинских боевиков и 14 складов боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки армия России в зоне специальной военной операции уничтожила 14 полевых складов боеприпасов. Потери ВСУ на всех направлениях составили более 2000 боевиков, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Русская Лозовая, Нескучное и Циркуны Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих и шесть единиц техники.
Группировка войск "Запад"заняла более выгодные рубежи. Бои происходили в окрестностях населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и девять единиц автомобильной и боевой техники. Были уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, при этом нанесли поражение живой силе и технике восьми штурмовых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр.
Потери противника составили до 630 военнослужащих и 22 единицы техники, включая две станции радиоэлектронной борьбы. За сутки также на этом направлении уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Михайловка, Новгородское и Торецк Донецкой Народной Республики. Потери украинских боевиков составили до 490 военнослужащих и восемь единиц техники.
Группировка войск "Восток"вела боевые действия в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Нескучное, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области.
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и 11 единиц техники.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.
Потери противника составили до 140 военнослужащих и 11 единиц техники.
Высокоточными ударами авиации, артиллерии, ракетных войск и БПЛА были уничтожены
два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ.
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