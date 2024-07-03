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ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ
ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2024
ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ
Российские военные разгромили цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов ВСУ. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T13:43
2024-07-03T13:56
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новости сво
вооруженные силы россии
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские военные разгромили цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов ВСУ. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Также уничтожены скопления живой силы противника в 125 районах. Силами Черноморского флота за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотных летательных аппаратов, дополнили в оборонном ведомстве.Накануне российские военные нанесли групповой ракетный удар по аэродрому в Полтавской области, уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины.1 июля Минобороны сообщало о нанесении ударов по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ силами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Отмечалось, что в ходе атаки были уничтожены самолеты ВВС Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией РоссииБойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия
ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ

ВС РФ поразили цех по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов

13:43 03.07.2024 (обновлено: 13:56 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские военные разгромили цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов ВСУ. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также поражены: цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов", – сказано в сообщении
Также уничтожены скопления живой силы противника в 125 районах. Силами Черноморского флота за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотных летательных аппаратов, дополнили в оборонном ведомстве.
Накануне российские военные нанесли групповой ракетный удар по аэродрому в Полтавской области, уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины.
1 июля Минобороны сообщало о нанесении ударов по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ силами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Отмечалось, что в ходе атаки были уничтожены самолеты ВВС Украины.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракетные войскаАртиллерия
 
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