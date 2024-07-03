https://crimea.ria.ru/20240703/vs-rossii-unichtozhili-tsekh-po-izgotovleniyu-krupnokalibernykh-boepripasov-vsu-1138557906.html

ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ

ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2024

ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ

Российские военные разгромили цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов ВСУ. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T13:43

2024-07-03T13:43

2024-07-03T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские военные разгромили цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов ВСУ. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Также уничтожены скопления живой силы противника в 125 районах. Силами Черноморского флота за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотных летательных аппаратов, дополнили в оборонном ведомстве.Накануне российские военные нанесли групповой ракетный удар по аэродрому в Полтавской области, уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины.1 июля Минобороны сообщало о нанесении ударов по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ силами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Отмечалось, что в ходе атаки были уничтожены самолеты ВВС Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией РоссииБойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия