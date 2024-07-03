ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ
ВС РФ поразили цех по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов
13:43 03.07.2024 (обновлено: 13:56 03.07.2024)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские военные разгромили цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов ВСУ. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также поражены: цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов", – сказано в сообщении
Также уничтожены скопления живой силы противника в 125 районах. Силами Черноморского флота за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотных летательных аппаратов, дополнили в оборонном ведомстве.
Накануне российские военные нанесли групповой ракетный удар по аэродрому в Полтавской области, уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины.
1 июля Минобороны сообщало о нанесении ударов по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ силами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Отмечалось, что в ходе атаки были уничтожены самолеты ВВС Украины.
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