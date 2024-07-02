https://crimea.ria.ru/20240702/boytsy-dnepra-unichtozhayut-diversantov-i-pekhotu-vsu-na-khersonschine-1138520187.html

Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине

Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на правобережье Херсонской области и продолжают ликвидировать диверсантов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T08:39

2024-07-02T08:39

2024-07-02T08:39

группировка войск "днепр"

херсонская область

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

министерство обороны рф

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на правобережье Херсонской области и продолжают ликвидировать диверсантов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, разведка обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Их ликвидацию произвели экипажи гаубиц группировки войск "Днепр".Отмечается, что расчеты продолжают уничтожать не только укрепленные позиции ВСУ, но и бронетехнику, вооружение, склады боеприпасов, а также плавстредства противника на правом берегу Днепра.По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в последнее время ВСУ отказались от попыток с боем высадить крупные отряды боевиков на левый берег реки. Но "в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах области" по-прежнему пытаются забросить диверсантов, которых успешно уничтожают российские военные.Накануне сообщалось, что армия России освободила еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ ВС РФ ликвидировали свыше 2000 боевиков Украины и 6 складов боеприпасов Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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