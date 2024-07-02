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Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на правобережье Херсонской области и продолжают ликвидировать диверсантов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T08:39
2024-07-02T08:39
2024-07-02T08:39
группировка войск "днепр"
херсонская область
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на правобережье Херсонской области и продолжают ликвидировать диверсантов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, разведка обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Их ликвидацию произвели экипажи гаубиц группировки войск "Днепр".Отмечается, что расчеты продолжают уничтожать не только укрепленные позиции ВСУ, но и бронетехнику, вооружение, склады боеприпасов, а также плавстредства противника на правом берегу Днепра.По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в последнее время ВСУ отказались от попыток с боем высадить крупные отряды боевиков на левый берег реки. Но "в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах области" по-прежнему пытаются забросить диверсантов, которых успешно уничтожают российские военные.Накануне сообщалось, что армия России освободила еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ ВС РФ ликвидировали свыше 2000 боевиков Украины и 6 складов боеприпасов Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих
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группировка войск "днепр", херсонская область, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, владимир сальдо
Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
Бойцы "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ на правобережье Херсонщины и диверсантов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на правобережье Херсонской области и продолжают ликвидировать диверсантов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, разведка обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Их ликвидацию произвели экипажи гаубиц группировки войск "Днепр".
"Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий 2С19 "МСТА-С" совершили марш на огневые позиции, поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в нем пехоту украинских боевиков", – сообщили в Минобороны.
Отмечается, что расчеты продолжают уничтожать не только укрепленные позиции ВСУ, но и бронетехнику, вооружение, склады боеприпасов, а также плавстредства противника на правом берегу Днепра.
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в последнее время ВСУ отказались от попыток с боем высадить крупные отряды боевиков на левый берег реки. Но "в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах области" по-прежнему пытаются забросить диверсантов, которых успешно уничтожают российские военные.
"Украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило на резиновых лодках… Российские бойцы все время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов", – рассказал Сальдо РИА Новости.
Накануне сообщалось, что армия России освободила еще два населенных пункта
в Харьковской области и в ДНР.
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