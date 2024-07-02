Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240702/boytsy-dnepra-unichtozhayut-diversantov-i-pekhotu-vsu-na-khersonschine-1138520187.html
Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на правобережье Херсонской области и продолжают ликвидировать диверсантов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T08:39
2024-07-02T08:39
группировка войск "днепр"
херсонская область
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129755681_0:0:1825:1028_1920x0_80_0_0_917a0ab2d52935726baa360498e3ed80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на правобережье Херсонской области и продолжают ликвидировать диверсантов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, разведка обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Их ликвидацию произвели экипажи гаубиц группировки войск "Днепр".Отмечается, что расчеты продолжают уничтожать не только укрепленные позиции ВСУ, но и бронетехнику, вооружение, склады боеприпасов, а также плавстредства противника на правом берегу Днепра.По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в последнее время ВСУ отказались от попыток с боем высадить крупные отряды боевиков на левый берег реки. Но "в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах области" по-прежнему пытаются забросить диверсантов, которых успешно уничтожают российские военные.Накануне сообщалось, что армия России освободила еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ ВС РФ ликвидировали свыше 2000 боевиков Украины и 6 складов боеприпасов Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129755681_112:0:1733:1216_1920x0_80_0_0_8584a685172c22fa1c7827ceea302d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группировка войск "днепр", херсонская область, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, владимир сальдо
Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине

Бойцы "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ на правобережье Херсонщины и диверсантов

08:39 02.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С"
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на правобережье Херсонской области и продолжают ликвидировать диверсантов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, разведка обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Их ликвидацию произвели экипажи гаубиц группировки войск "Днепр".
"Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий 2С19 "МСТА-С" совершили марш на огневые позиции, поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в нем пехоту украинских боевиков", – сообщили в Минобороны.
Отмечается, что расчеты продолжают уничтожать не только укрепленные позиции ВСУ, но и бронетехнику, вооружение, склады боеприпасов, а также плавстредства противника на правом берегу Днепра.
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в последнее время ВСУ отказались от попыток с боем высадить крупные отряды боевиков на левый берег реки. Но "в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах области" по-прежнему пытаются забросить диверсантов, которых успешно уничтожают российские военные.
"Украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило на резиновых лодках… Российские бойцы все время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов", – рассказал Сальдо РИА Новости.
Накануне сообщалось, что армия России освободила еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ
ВС РФ ликвидировали свыше 2000 боевиков Украины и 6 складов боеприпасов
Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих
 
Группировка войск "Днепр"Херсонская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиМинистерство обороны РФВладимир Сальдо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты 2:06
09:09250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
08:52Настоящий патриот: в Крыму поздравили митрополита Тихона с днем рождения
08:39Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
08:23В Севастополе начал действовать общегородской проездной: что нового
08:05Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП
07:47В Севастополе во вторник временно не будет света: график отключений
07:33Три беспилотника сбиты ночью над Крымом
07:16Крымский мост: обстановка на утро вторника
07:12Где в Крыму самое теплое море
06:49Часть Феодосии осталась без воды
06:38Высокий курортный сезон стартовал: сколько туристов выбирают Ялту
06:16Киев ждет "дворцовый" переворот - политолог
06:01Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны
00:01Опять +35: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 июля
22:52Главное за день: 1 июля
22:30Главные новости Крыма: 1 июля
22:15"Теплое бурление": эксперт о протестах во Франции и их роли для Европы
21:52ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей ранены
Лента новостейМолния