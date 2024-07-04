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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Крымский мост закрыт
Движение автотранспорта на Крымскому мосту остановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T15:16
2024-07-04T15:16
2024-07-04T15:19
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта на Крымскому мосту остановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крымский мост, керчь, керченский пролив, логистика, транспорт, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта на Крымскому мосту остановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто ", – сказано в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым
.