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В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 04.07.2024
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T15:23
2024-07-04T15:23
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
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безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, севастополь, новости, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отбой воздушной тревоги

15:23 04.07.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза ракетной опасности, перестал звучать сигнал воздушной тревоги, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
 
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