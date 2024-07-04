https://crimea.ria.ru/20240704/v-krymu-poblagodarili-sportsmenov--pobediteley-igr-briks-1138594821.html

В Крыму поблагодарили спортсменов – победителей игр БРИКС

В Крыму поблагодарили спортсменов – победителей игр БРИКС - РИА Новости Крым, 04.07.2024

В Крыму поблагодарили спортсменов – победителей игр БРИКС

В Крыму чествовали выпускников спортивных школ, которые стали призерами V Игр стран БРИКС в Казани. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T13:32

2024-07-04T13:32

2024-07-04T13:32

игры брикс

крым

спорт

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Крыму чествовали выпускников спортивных школ, которые стали призерами V Игр стран БРИКС в Казани. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики поблагодарил за труд спортсменов и их тренеров, благодаря которым стали возможны такие результаты. Он также выразил готовность стимулировать их материально и помогать в организационных вопросах.Ранее о том, что выпускники крымских спортивных школ завоевали пять золотых и две серебряных медали игр БРИКС, сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова. По итогам соревнований сборная России возглавила общий медальный зачет.Одну из золотых медалей завоевал крымский борец – действующий чемпион России по вольной борьбе, мастер спорта международного класса Анзор Закуев. Художественная гимнастка Нонна Нянина стала победительницей в командном зачете, заняла второе место в групповых упражнениях в многоборье, а в групповых упражнениях с обручем взяла "золото". Завоевал золотую медаль и спортсмен Эмин Сефершаев, который занимается греко-римской борьбой. Легкоатлетка из Ялты Дана Назюта вошла в тройку лучших спортсменов России в метании копья.В Севастополе серебряную медаль в байдарк-двойке завоевала Анастасия Долгова, золотую награду в соревнованиях по дзюдо завоевал севастополец Александр Шалимов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная России по гребному спорту получила четыре медали на Играх БРИКСРоссийские атлеты стали лучшими в беге с препятствиями на Играх БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игры брикс, крым, спорт, сергей аксенов, новости крыма