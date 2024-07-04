В Крыму поблагодарили спортсменов – победителей игр БРИКС
В Крыму чествовали обладателей золотых и серебряных наград игр БРИКС в Казани
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму чествовали выпускников спортивных школ, которые стали призерами Игр стран БРИКС в Казани
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Крыму чествовали выпускников спортивных школ, которые стали призерами V Игр стран БРИКС в Казани. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Наши спортсмены заняли семь призовых мест – пять первых и два вторых в таких видах спорта, как художественная гимнастика, греко-римская борьба, вольная борьба, борьба на поясах, дзюдо", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики поблагодарил за труд спортсменов и их тренеров, благодаря которым стали возможны такие результаты. Он также выразил готовность стимулировать их материально и помогать в организационных вопросах.
"Выражаю слова благодарности крымским спортсменам за их позицию, за силу воли и всегда достойное представление Крыма на спортивной арене. Также хочется сказать спасибо тренерам, педагогам, кто наставляет и поддерживает наших ребят", - добавил Аксенов.
Ранее о том, что выпускники крымских спортивных школ завоевали пять золотых и две серебряных медали игр БРИКС, сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова. По итогам соревнований сборная России возглавила общий медальный зачет.
Одну из золотых медалей завоевал крымский борец – действующий чемпион России по вольной борьбе, мастер спорта международного класса Анзор Закуев. Художественная гимнастка Нонна Нянина стала победительницей в командном зачете, заняла второе место в групповых упражнениях в многоборье, а в групповых упражнениях с обручем взяла "золото". Завоевал золотую медаль и спортсмен Эмин Сефершаев, который занимается греко-римской борьбой. Легкоатлетка из Ялты Дана Назюта вошла в тройку лучших спортсменов России в метании копья.
В Севастополе серебряную медаль в байдарк-двойке завоевала Анастасия Долгова, золотую награду в соревнованиях по дзюдо завоевал севастополец Александр Шалимов.
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