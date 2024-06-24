https://crimea.ria.ru/20240624/aleksandr-shalimov-privezet-v-sevastopol-serebro-igr-briks-v-kazani-1138308275.html

Александр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в Казани

Александр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в Казани - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Александр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в Казани

Спортсмен из Севастополя Александр Шалимов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по дзюдо на играх БРИКС. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T08:53

2024-06-24T08:53

2024-06-24T08:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя Александр Шалимов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по дзюдо на играх БРИКС. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В финале севастополец встретился с вице-чемпионом Бразилии, который стал золотым призером игр.Еще одну медаль России принес крымчанин Расул Адуев, воспитанник Симферопольской спортивной школы №9. Об этом на своей странице в соцети сообщил Президент Федерации борьбы на поясах Республики Крым Изет Кадыров.22 июня серебряную медаль завоевала спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова, которая заняла второе место в байдарк-двойке.Спортсмен из Крыма Анзор Закуев ранее принес России золотую медаль на играх БРИКС в Казани. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех четырех схватках.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная России возглавляет общий зачет Игр БРИКССборная России по гребному спорту получила четыре медали на Играх БРИКСРоссийские атлеты стали лучшими в беге с препятствиями на Играх БРИКС

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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