Александр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в Казани
Дзюдоист из Севастополя завоевал серебряную медаль на играх БРИКС в Казани
© Telegram Михаил РазвожаевДзюдоист из Севастополя завоевал серебряную медаль на играх БРИКС в Казани
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя Александр Шалимов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по дзюдо на играх БРИКС. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Александр Шалимов занял второе место в весовой категории свыше 100 кг, одолев медалиста молодежного Первенства Европы Джамала Файзиева и сербского тяжеловеса Вуйновича", – поделился губернатор.
В финале севастополец встретился с вице-чемпионом Бразилии, который стал золотым призером игр.
Еще одну медаль России принес крымчанин Расул Адуев, воспитанник Симферопольской спортивной школы №9. Об этом на своей странице в соцети сообщил Президент Федерации борьбы на поясах Республики Крым Изет Кадыров.
"Адуев Расул завоевал "золото" в вольном стиле по борьбе на поясах в весовой категории 57кг. В четверть-финале крымчанин оказался сильнее Ходжаева Оятулло из Таджикистана (8:2), в полуфинале победил Баянтура Гантугс из Монголии (7:1), а в финале в упорной борьбе досрочно победил Нематуллаева Жамолетдина из Узбекистана", – сказано в сообщении.
22 июня серебряную медаль завоевала спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова, которая заняла второе место в байдарк-двойке.
Спортсмен из Крыма Анзор Закуев ранее принес России золотую медаль на играх БРИКС в Казани. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех четырех схватках.
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