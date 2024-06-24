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Александр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в Казани - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Александр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в Казани
Александр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в Казани - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Александр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в Казани
Спортсмен из Севастополя Александр Шалимов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по дзюдо на играх БРИКС. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T08:53
2024-06-24T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя Александр Шалимов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по дзюдо на играх БРИКС. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В финале севастополец встретился с вице-чемпионом Бразилии, который стал золотым призером игр.Еще одну медаль России принес крымчанин Расул Адуев, воспитанник Симферопольской спортивной школы №9. Об этом на своей странице в соцети сообщил Президент Федерации борьбы на поясах Республики Крым Изет Кадыров.22 июня серебряную медаль завоевала спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова, которая заняла второе место в байдарк-двойке.Спортсмен из Крыма Анзор Закуев ранее принес России золотую медаль на играх БРИКС в Казани. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех четырех схватках.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная России возглавляет общий зачет Игр БРИКССборная России по гребному спорту получила четыре медали на Играх БРИКСРоссийские атлеты стали лучшими в беге с препятствиями на Играх БРИКС
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Александр Шалимов привезет в Севастополь серебро Игр БРИКС в Казани

Дзюдоист из Севастополя завоевал серебряную медаль на играх БРИКС в Казани

08:53 24.06.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевДзюдоист из Севастополя завоевал серебряную медаль на играх БРИКС в Казани
Дзюдоист из Севастополя завоевал серебряную медаль на играх БРИКС в Казани
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя Александр Шалимов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по дзюдо на играх БРИКС. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Александр Шалимов занял второе место в весовой категории свыше 100 кг, одолев медалиста молодежного Первенства Европы Джамала Файзиева и сербского тяжеловеса Вуйновича", – поделился губернатор.

В финале севастополец встретился с вице-чемпионом Бразилии, который стал золотым призером игр.
Еще одну медаль России принес крымчанин Расул Адуев, воспитанник Симферопольской спортивной школы №9. Об этом на своей странице в соцети сообщил Президент Федерации борьбы на поясах Республики Крым Изет Кадыров.

"Адуев Расул завоевал "золото" в вольном стиле по борьбе на поясах в весовой категории 57кг. В четверть-финале крымчанин оказался сильнее Ходжаева Оятулло из Таджикистана (8:2), в полуфинале победил Баянтура Гантугс из Монголии (7:1), а в финале в упорной борьбе досрочно победил Нематуллаева Жамолетдина из Узбекистана", – сказано в сообщении.

22 июня серебряную медаль завоевала спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова, которая заняла второе место в байдарк-двойке.
Спортсмен из Крыма Анзор Закуев ранее принес России золотую медаль на играх БРИКС в Казани. Действующий чемпион России по вольной борьбе победил во всех четырех схватках.
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