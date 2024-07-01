https://crimea.ria.ru/20240701/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya-1138479635.html

Крымский мост открыли для движения

Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Крымский мост открыли для движения

На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T19:38

2024-07-01T19:38

2024-07-01T19:38

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее сообщалось, что проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.

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керчь

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краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край