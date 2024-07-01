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Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Крымский мост открыли для движения
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T19:38
2024-07-01T19:38
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее сообщалось, что проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыли для движения

Крымский мост открыт

19:38 01.07.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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