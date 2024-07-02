https://crimea.ria.ru/20240702/kakoy-segodnya-prazdnik-2-iyulya-1129702221.html
Какой сегодня праздник: 2 июля
Какой сегодня праздник: 2 июля - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Какой сегодня праздник: 2 июля
Сегодня мир отмечает Международный день спортивного журналиста и Всемирный день НЛО. Также в этот день совершен первый кругосветный полет на воздушном шаре,... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T00:00
2024-07-02T00:00
2024-07-02T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Сегодня мир отмечает Международный день спортивного журналиста и Всемирный день НЛО. Также в этот день совершен первый кругосветный полет на воздушном шаре, родился знаменитый модельер Пьер Карден, политик Патрис Лумумба и самый известный в мире "таксист" Сами Насери.Что празднуют в миреВ этот день с 1995 года принято отмечать Международный день спортивного журналиста. Праздник учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Дата выбрана в честь создания ассоциации в 1924 году.Во всем мире 2 июля также принято отмечать День НЛО или День уфолога – профессионального исследователя явлений, не имеющих логического объяснения. Дата не случайна: дело в том, что в начале июля в 1947 году в американском штате Нью-Мексико рядом с городом Розуэлл упал странный объект. Многие признали его разбившейся "летающей тарелкой".Также сегодня можно отметить День сюрпризов, Всемирный день собаки, Праздник трезвенников и язвенников.Знаменательные событияВ этот день в 1776 году США отделились от Великобритании. Решение принимали на закрытом заседании Второго континентального конгресса. В этот же день была утверждена Декларация Независимости, которую провозгласили двумя днями позже, 4 июля.В 1853 году русская армия вошла в Молдавское княжество, разорвав до этого дипломатические отношения с Турцией. Отказ российского императора вывести войска привел к началу Крымской войны.В 1948 году состоялся первый полет Бе-6 – многоцелевой летающей лодки, разработанной в Советском Союзе. Это был первый советский тяжелый гидросамолет.В 2002 году в этот день американский бизнесмен и воздухоплаватель Стив Фоссетт завершил свое кругосветное путешествие на воздушном шаре, став первым человеком, совершившим такой полет. Путешествие заняло у 58-летнего экстремала около двух недель.Кто родилсяВ 1775 родилась Надежда Осиповна Ганнибал. Спустя 21 год она обвенчалась с капитаном-поручиком Сергеем Пушкиным, а через три года у них родился сын Александр, который стал "нашим всем".В 1877 году родился немецкий писатель и художник, лауреат Нобелевской премии по литературе Герман Гессе. Среди его известных романов – "Демиан", "Сиддхартха", "Степной волк", "Игра в бисер".В 1904 году на свет появился французский теннисист, десятикратный победитель турниров Большого шлема Жан Рене Лакост. Широкой публике известен как создатель марки одежды, символом которой является фигура крокодила – в честь его спортивного прозвища "Аллигатор".В 1922 году родился известный французский модельер Пьер Карден. Начинал как театральный художник в 1946 году, но уже через четыре года основал собственный дом моды. Один из первых начал разрабатывать стиль "унисекс" и продавать свои платья и духи по более доступным ценам.В 1975 году родился премьер-министр Конго Патрис Лумумба, который добился признания независимости своей страны от Брюсселя. Лумумбу поддерживали парламент и сенат страны. А вот Запад не поддерживал. В результате прозападный политик Моиз Чомбе устроил мятеж, Лумумба попал в плен к радикалам и был казнен без суда. Обстоятельства его гибели – расстрел под руководством бельгийских солдат – установили только через 41 год.В 1961 году родился французский актер берберского происхождения Сами Насери. В его "копилке" более 35 картин, но самая известная роль – водителя Даниэля в серии фильмов Люка Бессона "Такси". В 2017 году актер принял участие в IV ежегодном международном "Форуме мира" в Крыму, восхитился скромностью и добротой россиян, крымской кухней и русской баней.Еще в этот день родились советская и российская актриса Александра Яковлева, народная артистка РФ Татьяна Пилецкая, российский актер Павел Деревянко, певицы Елка и Диана Гурцкая, актрисы Линдси Лохан и Марго Робби.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Сегодня мир отмечает Международный день спортивного журналиста и Всемирный день НЛО. Также в этот день совершен первый кругосветный полет на воздушном шаре, родился знаменитый модельер Пьер Карден, политик Патрис Лумумба и самый известный в мире "таксист" Сами Насери.
Что празднуют в мире
В этот день с 1995 года принято отмечать Международный день спортивного журналиста. Праздник учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Дата выбрана в честь создания ассоциации в 1924 году.
Во всем мире 2 июля также принято отмечать День НЛО или День уфолога – профессионального исследователя явлений, не имеющих логического объяснения. Дата не случайна: дело в том, что в начале июля в 1947 году в американском штате Нью-Мексико рядом с городом Розуэлл упал странный объект. Многие признали его разбившейся "летающей тарелкой".
Также сегодня можно отметить День сюрпризов, Всемирный день собаки, Праздник трезвенников и язвенников.
Знаменательные события
В этот день в 1776 году США отделились от Великобритании. Решение принимали на закрытом заседании Второго континентального конгресса. В этот же день была утверждена Декларация Независимости, которую провозгласили двумя днями позже, 4 июля.
В 1853 году русская армия вошла в Молдавское княжество, разорвав до этого дипломатические отношения с Турцией. Отказ российского императора вывести войска привел к началу Крымской войны.
В 1948 году состоялся первый полет Бе-6 – многоцелевой летающей лодки, разработанной в Советском Союзе. Это был первый советский тяжелый гидросамолет.
В 2002 году в этот день американский бизнесмен и воздухоплаватель Стив Фоссетт завершил свое кругосветное путешествие на воздушном шаре, став первым человеком, совершившим такой полет. Путешествие заняло у 58-летнего экстремала около двух недель.
Кто родился
В 1775 родилась Надежда Осиповна Ганнибал. Спустя 21 год она обвенчалась с капитаном-поручиком Сергеем Пушкиным, а через три года у них родился сын Александр, который стал "нашим всем".
В 1877 году родился немецкий писатель и художник, лауреат Нобелевской премии по литературе Герман Гессе. Среди его известных романов – "Демиан", "Сиддхартха", "Степной волк", "Игра в бисер".
В 1904 году на свет появился французский теннисист, десятикратный победитель турниров Большого шлема Жан Рене Лакост. Широкой публике известен как создатель марки одежды, символом которой является фигура крокодила – в честь его спортивного прозвища "Аллигатор".
В 1922 году родился известный французский модельер Пьер Карден. Начинал как театральный художник в 1946 году, но уже через четыре года основал собственный дом моды. Один из первых начал разрабатывать стиль "унисекс" и продавать свои платья и духи по более доступным ценам.
В 1975 году родился премьер-министр Конго Патрис Лумумба, который добился признания независимости своей страны от Брюсселя. Лумумбу поддерживали парламент и сенат страны. А вот Запад не поддерживал. В результате прозападный политик Моиз Чомбе устроил мятеж, Лумумба попал в плен к радикалам и был казнен без суда. Обстоятельства его гибели – расстрел под руководством бельгийских солдат – установили только через 41 год.
В 1961 году родился французский актер берберского происхождения Сами Насери.
В его "копилке" более 35 картин, но самая известная роль – водителя Даниэля в серии фильмов Люка Бессона "Такси". В 2017 году актер принял участие в IV ежегодном международном "Форуме мира" в Крыму,
восхитился скромностью и добротой россиян, крымской кухней и русской баней.
Еще в этот день родились советская и российская актриса Александра Яковлева, народная артистка РФ Татьяна Пилецкая, российский актер Павел Деревянко, певицы Елка и Диана Гурцкая, актрисы Линдси Лохан и Марго Робби.