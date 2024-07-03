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От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины
От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины - РИА Новости Крым, 03.07.2024
От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины
Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T18:52
2024-07-03T18:52
александр новак
газпром
новости
газ
россия
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года.В марте в ЕС заявили о готовности прекратить транзит газа из России через Украину. При этом ЕС изучает возможность использовать украинские хранилища для своих газовых запасов.
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александр новак, газпром, новости, газ, россия, украина, политика
От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины

Новак рассказал о будущем транзита газа через Украину

18:52 03.07.2024
 
© ODD ANDERSENОбъекты по приему и распределению природного газа
Объекты по приему и распределению природного газа
© ODD ANDERSEN
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"От Украины зависит транзит через ее территорию. У них есть свои установленные правила. От их желания зависит. Россия готова поставлять", – ответил Новак на вопрос о будущем транзита российского газа в Европу через Украину.

В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года.
В марте в ЕС заявили о готовности прекратить транзит газа из России через Украину. При этом ЕС изучает возможность использовать украинские хранилища для своих газовых запасов.
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