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От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины
От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины - РИА Новости Крым, 03.07.2024
От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины
Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T18:52
2024-07-03T18:52
2024-07-03T18:52
александр новак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года.В марте в ЕС заявили о готовности прекратить транзит газа из России через Украину. При этом ЕС изучает возможность использовать украинские хранилища для своих газовых запасов.
https://crimea.ria.ru/20240218/putin-kiev-nazyvaet-rf-agressorom-i-beret-dengi-za-tranzit-gaza-1135028165.html
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РИА Новости Крым
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александр новак, газпром, новости, газ, россия, украина, политика
От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины
Новак рассказал о будущем транзита газа через Украину