https://crimea.ria.ru/20240703/ot-chego-v-buduschem-zavisit-tranzit-gaza-cherez-territoriyu-ukrainy-1138578648.html

От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины

От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины - РИА Новости Крым, 03.07.2024

От чего в будущем зависит транзит газа через территорию Украины

Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T18:52

2024-07-03T18:52

2024-07-03T18:52

александр новак

газпром

новости

газ

россия

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Будущее транзита российского газа в Европу через Украину после 2024 года зависит от желания и правил Украины, но Россия готова продолжать поставки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024 года.В марте в ЕС заявили о готовности прекратить транзит газа из России через Украину. При этом ЕС изучает возможность использовать украинские хранилища для своих газовых запасов.

https://crimea.ria.ru/20240218/putin-kiev-nazyvaet-rf-agressorom-i-beret-dengi-za-tranzit-gaza-1135028165.html

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александр новак, газпром, новости, газ, россия, украина, политика