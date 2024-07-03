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"Крымский Вагнер" и яйца с йодом: что нового предлагает наука полуострова

"Крымский Вагнер" и яйца с йодом: что нового предлагает наука полуострова - РИА Новости Крым, 03.07.2024

"Крымский Вагнер" и яйца с йодом: что нового предлагает наука полуострова

Ученые Крыма начали работу по созданию гибрида овец, которые могут сбрасывать шерсть во время сильной жары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T18:01

2024-07-03T18:01

2024-07-03T18:01

наука и технологии

владимир паштецкий

минсельхоз крыма

животноводство в крыму

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продовольственная безопасность крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Ученые Крыма начали работу по созданию гибрида овец, которые могут сбрасывать шерсть во время сильной жары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.Как уточнили РИА Новости Крым в НИИ сельского хозяйства Крыма, работа по выведению нового гибрида проводится на базе одного из крымских фермерских хозяйств. Уже получены первые животные "с голыми животами". Патент еще не получен, ученые только собираются его подавать.Также крымские ученые работают над выведением новых пород кроликов. В институте реализуется большой проект в этом направлении, и уже через два-три года можно будет увидеть "нашего кроля, крымского", сказал Паштецкий. И уточнил, что новый гибрид сможет давать Крыму тонну мяса в год.Кроме того, крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотикам, промежуточные результаты являются успешными.И добавил, что "нельзя об этом кричать, но все эти исследования ведутся".Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овецЙодосодержащие великаны: кролики родом из КрымаЧем гордится научный Крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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