"Крымский Вагнер" и яйца с йодом: что нового предлагает наука полуострова
В Крыму создают "голых" овец и получают куриные яйца с высоким содержанием йода
© Fotolia/ kastoУченый в лаборатории
© Fotolia/ kasto
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Ученые Крыма начали работу по созданию гибрида овец, которые могут сбрасывать шерсть во время сильной жары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.
"Уверен, что "Крымский Вагнер, так он (новый гибрид овец – ред.) будет называться, через три-четыре года появится в Крыму. Эти животные при жаре сбрасывают с себя шерсть. А это значит, что затраты на стрижку уменьшаются, это будет эффективно", – сказал Паштецкий.
Как уточнили РИА Новости Крым в НИИ сельского хозяйства Крыма, работа по выведению нового гибрида проводится на базе одного из крымских фермерских хозяйств. Уже получены первые животные "с голыми животами". Патент еще не получен, ученые только собираются его подавать.
Также крымские ученые работают над выведением новых пород кроликов. В институте реализуется большой проект в этом направлении, и уже через два-три года можно будет увидеть "нашего кроля, крымского", сказал Паштецкий. И уточнил, что новый гибрид сможет давать Крыму тонну мяса в год.
Кроме того, крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотикам, промежуточные результаты являются успешными.
"Если говорить о животноводстве, то у нас есть два патента, где мы не используем "химию", а только вторичное сырье эфиромасличных культур. Есть и биологические добавки, благодаря которым содержание йода в курином яйце увеличивается в шесть раз, а в курятине и баранине – в четыре", – отметил руководитель.
И добавил, что "нельзя об этом кричать, но все эти исследования ведутся".
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