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"Крымский Вагнер" и яйца с йодом: что нового предлагает наука полуострова - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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"Крымский Вагнер" и яйца с йодом: что нового предлагает наука полуострова
"Крымский Вагнер" и яйца с йодом: что нового предлагает наука полуострова - РИА Новости Крым, 03.07.2024
"Крымский Вагнер" и яйца с йодом: что нового предлагает наука полуострова
Ученые Крыма начали работу по созданию гибрида овец, которые могут сбрасывать шерсть во время сильной жары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T18:01
2024-07-03T18:01
наука и технологии
владимир паштецкий
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сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Ученые Крыма начали работу по созданию гибрида овец, которые могут сбрасывать шерсть во время сильной жары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.Как уточнили РИА Новости Крым в НИИ сельского хозяйства Крыма, работа по выведению нового гибрида проводится на базе одного из крымских фермерских хозяйств. Уже получены первые животные "с голыми животами". Патент еще не получен, ученые только собираются его подавать.Также крымские ученые работают над выведением новых пород кроликов. В институте реализуется большой проект в этом направлении, и уже через два-три года можно будет увидеть "нашего кроля, крымского", сказал Паштецкий. И уточнил, что новый гибрид сможет давать Крыму тонну мяса в год.Кроме того, крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотикам, промежуточные результаты являются успешными.И добавил, что "нельзя об этом кричать, но все эти исследования ведутся".Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овецЙодосодержащие великаны: кролики родом из КрымаЧем гордится научный Крым
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РИА Новости Крым
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96
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наука и технологии, владимир паштецкий, минсельхоз крыма, животноводство в крыму, новости крыма, крым, сельское хозяйство, продовольственная безопасность крыма
"Крымский Вагнер" и яйца с йодом: что нового предлагает наука полуострова

В Крыму создают "голых" овец и получают куриные яйца с высоким содержанием йода

18:01 03.07.2024
 
© Fotolia/ kastoУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории
© Fotolia/ kasto
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Ученые Крыма начали работу по созданию гибрида овец, которые могут сбрасывать шерсть во время сильной жары. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.

"Уверен, что "Крымский Вагнер, так он (новый гибрид овец – ред.) будет называться, через три-четыре года появится в Крыму. Эти животные при жаре сбрасывают с себя шерсть. А это значит, что затраты на стрижку уменьшаются, это будет эффективно", – сказал Паштецкий.

Как уточнили РИА Новости Крым в НИИ сельского хозяйства Крыма, работа по выведению нового гибрида проводится на базе одного из крымских фермерских хозяйств. Уже получены первые животные "с голыми животами". Патент еще не получен, ученые только собираются его подавать.
Также крымские ученые работают над выведением новых пород кроликов. В институте реализуется большой проект в этом направлении, и уже через два-три года можно будет увидеть "нашего кроля, крымского", сказал Паштецкий. И уточнил, что новый гибрид сможет давать Крыму тонну мяса в год.
Кроме того, крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотикам, промежуточные результаты являются успешными.

"Если говорить о животноводстве, то у нас есть два патента, где мы не используем "химию", а только вторичное сырье эфиромасличных культур. Есть и биологические добавки, благодаря которым содержание йода в курином яйце увеличивается в шесть раз, а в курятине и баранине – в четыре", – отметил руководитель.

И добавил, что "нельзя об этом кричать, но все эти исследования ведутся".
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Наука и технологииВладимир ПаштецкийМинсельхоз КрымаЖивотноводство в КрымуНовости КрымаКрымСельское хозяйствоПродовольственная безопасность Крыма
 
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