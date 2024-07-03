https://crimea.ria.ru/20240703/glavnoe-za-den-3-iyulya-1138582902.html

Главное за день: 3 июля

Главное за день: 3 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Главное за день: 3 июля

Россия приостановит свое членство в Парламентской ассамблее ОБСЕ, Совет Федераций одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам. В Дагестане временно... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T22:43

2024-07-03T22:43

2024-07-03T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Россия приостановит свое членство в Парламентской ассамблее ОБСЕ, Совет Федераций одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам. В Дагестане временно запретят носить никабы – мусульманские головные уборы с прорезью для глаз. В Госдепартаменте США рассматривают варианты увеличения дальности ударов по России, а президент Владимир Путин встретился с лидером Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕВ ходе пленарного заседания Госдума приняла проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации России в работе Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Проект заявления был внесен в Госдуму 28 июня.Глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на европейском континенте в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО.Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерамСовет Федерации одобрил закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Совета Федерации.Документ предполагает с 2025 года восстановление индексации страховых пенсий для граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих свою трудовую деятельность.Законом устанавливается, что после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере, осуществляемом на 31 декабря 2024 года, и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты.В Дагестане временно запретили носить никабыО временном запрете на ношение этого вида одежды объявил муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев, сообщил его заместитель Абдулла Салимов в видеообращении в своем Telegram-канале."Муфтий, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв (фетва – обязательное к исполнению заключение в исламе – ред.) объявляет о временном запрете на ношение никабов", – сказал Салимов.Он уточнил, что запрет будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".В Госдепе размышляют над увеличением дальности ударов по РоссииВ Госдепартаменте США не исключают, что дальность ударов по объектам на территории России придется увеличить. Об этом писали РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по вопросам Европы Джеймса О’Брайена, которое он сделал на слушаниях в комитете Палаты представителей по международным отношениям."Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности – ред.), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", – сказал Джеймс О’Брайен.РФ увеличит товарооборот с Турцией и продолжит сотрудничество с КитаемПрезидент России Владимир Путин встретился в Астане с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Целью двух государств является увеличение товарооборота с нынешних 55 до 100 миллиардов долларов в год, заявил Эрдоган."У нас сейчас объем в 55 миллиардов долларов… Наша цель – достичь 100 миллиардов долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь", – цитирует РИА Новости турецкого президента.Он также выразил надежду на ввод в эксплуатацию атомной электростанции "Аккую" в самое кратчайшее время.Глава Российской Федерации также на полях саммита ШОС в Астане провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин указал на рост взаимной торговли России и Китая и на увеличение взаимного туристического потока.

https://crimea.ria.ru/20240703/ot-chego-v-buduschem-zavisit-tranzit-gaza-cherez-territoriyu-ukrainy-1138578648.html

https://crimea.ria.ru/20240703/khillari-klinton-prizvala-ukrainu-voevat-dalshe-radi-pobedy-baydena-1138551742.html

https://crimea.ria.ru/20240703/udarit-gostom-po-shaurme-v-rossii-razrabotayut-standarty-blyuda-1138579087.html

https://crimea.ria.ru/20240703/razreshenie-na-uvelichenie-dalnosti-udarov-vsu--v-chem-opasnost-dlya-kryma-1138558505.html

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дагестан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, государственная дума рф, совет федерации, обсе, пенсия, дагестан, никаб, госдепартамент сша, шос