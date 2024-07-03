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Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕ
Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕ - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕ
Госдума на пленарном заседании приняла проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации России в работе Парламентской ассамблеи (ПА)... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T12:54
2024-07-03T12:54
2024-07-03T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации России в работе Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ.Проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации РФ в работе ПА ОБСЕ был внесен в Госдуму 28 июня.Глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР леонид Слуцкий отметил, что ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на европейском континенте в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО.Парламентарий отмечал, что российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях Ассамблеи на территорию стран-участниц. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ, объяснял Слуцкий.В таких условиях возможности для диалога исчерпаны, считает депутат.При этом, если "русофобская линия" руководства ПА ОБСЕ будет пересмотрена и будет проявлена воля к конструктивному взаимодействию, Россия оставляет за собой право рассмотреть возможность возвращения в эту организацию, отмечал Слуцкий.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что у РФ открытая позиция относительно ПА ОБСЕ и она не будет финансировать "этот шабаш". Володин отмечал, что со стороны РФ делалось все для диалога, но со стороны ОБСЕ это "все болезненно, они могут работать только в ситуации монополии на информацию".В свою очередь, вице-спикер Госдумы отмечал на пленарном заседании ранее, что диалог в ПА ОБСЕ практически прекращен, делегация России не может участвовать.
https://crimea.ria.ru/20240424/pushkov-obse-i-pase-zakryvayut-glaza-na-ubiystva-vsu-rossiyskikh-voenkorov-1136803809.html
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РИА Новости Крым
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новости, россия, совет федерации, государственная дума рф, обсе, политика, в мире
Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕ
Госдума приняла проект заявления о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ
12:54 03.07.2024 (обновлено: 13:01 03.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации России в работе Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ.
Проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации РФ в работе ПА ОБСЕ был внесен в Госдуму 28 июня.
Глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР леонид Слуцкий отметил, что ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на европейском континенте в рупор "русофобствующих политиканов", отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО.
Парламентарий отмечал, что российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях Ассамблеи на территорию стран-участниц. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ, объяснял Слуцкий.
В таких условиях возможности для диалога исчерпаны, считает депутат.
При этом, если "русофобская линия" руководства ПА ОБСЕ будет пересмотрена и будет проявлена воля к конструктивному взаимодействию, Россия оставляет за собой право рассмотреть возможность возвращения в эту организацию, отмечал Слуцкий.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что у РФ открытая позиция относительно ПА ОБСЕ и она не будет финансировать "этот шабаш". Володин отмечал, что со стороны РФ делалось все для диалога, но со стороны ОБСЕ это "все болезненно, они могут работать только в ситуации монополии на информацию".
В свою очередь, вице-спикер Госдумы отмечал на пленарном заседании ранее, что диалог в ПА ОБСЕ практически прекращен, делегация России не может участвовать.